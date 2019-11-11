Уряд Гончарука: про перші перемоги і провали молодих реформаторів

Наскільки правильні оголошені пріоритети нового уряду на чолі з Гончаруком? Яке з міністерств працює найкраще, а кого очікує заміна? Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський проаналізував для 24 каналу роботу уряду за перші місяці.

Зріст економіки на 40% протягом п’яти років можливий за певних умов

Як оціните курс нового уряду Олексія Гончарука, а також проєкт Держбюджету-2020?

Фактично це бюджет уряду Гройсмана з деякими правками. З точки зору економічної ідеології попередній, і нинішній уряди стоять на засадах макроекономічної стабільності і поміркованої правоцентристської політики.

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Держбюджет орієнтований на приватний, а не державний сектор. Дефіцит бюджету трохи нижчий, ніж на 2019 рік. Часу не було, щоб принципово все змінювати. Але це говорить і про поміркованість уряду. І попередній уряд не залишив гігантських дірок.

Гончарук анонсує 40% росту економіки за п'ять років. Чи це можливо з огляду на визначені урядом пріоритети?

Досягти зростання економіки на 40% за п’ять років можливо. Але потрібно робити дійсно радикальні речі в економічній політиці і питанні правовладдя. В економічній політиці – це відкриття ринку землі за максимально ліберальною моделлю, щоб в Україну зайшло більше іноземних інвестицій. Швидка приватизація великих державних підприємств з метою залучення великих інвестицій.



Кабмін Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Паралельно мають бути кроки в правовладді. Недопущення повернення "Приватбанку" чи виплати компенсації його попереднім власникам, що є передумовою програми співпраці з МВФ. І руйнування ключових корупційних рейдерських схем, які перешкоджають інвестиціям. Без огляду на політичні компроміси або доцільність. За цих умов на 5-7% щорічне зростання можливе. Інакше будемо жевріти з 3% ВВП. І сподівання українських виборців поступово розвіються.

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Кабмін називає себе урядом технократів. Їх критикують, закидаючи, що урядовці повинні бути політиками. Чи бачите ви цей технократизм у роботі? Чи потрібні технократи для проведення оголошених реформ?

В Україні політичний уряд неможливий. У нас або технократи, або казнокради. Коли ми говоримо про уряд технократів, це не означає, що вони не мають державної політики. У технократів повинно бути чітке експерте бачення того, якою буде політика у відповідній сфері. Якщо міністр освіти – то треба збільшувати чи зменшувати фінансування вищої, середньої, дошкільної освіти. Міністерство економіки – продавати чи ні землю іноземцям, посилювати чи ні регулювання в секторах. В розвинених демократіях уряд має позиції, що є частиною партійної платформи. Але в Україні це змішані поняття.

Міністерства економіки і фінансів мають слабкі місця, але вони ефективні

Що встиг зробити міністр економіки Тимофій Милованов, який оголосив про п’ять пріоритетів в роботі? Чи правильно Міністерство економіки прокладає стратегію?

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Міністерство економіки за обсягом виконаної роботи – одне з лідерів. Попри ускладнення. По-перше, великі масштаби відповідальності самого міністерства. По-друге, приєднання до нього колишнього аграрного міністерства. У результаті міністерство економіки змогло сформувати свій законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, знайти компромісний варіант. Крім того, багато зроблено у напрямку приватизації держпідприємств.

Слабке місце міністерства – земельний законопроєкт треба було приймати в турборежимі і не дозволяти політизувати це питання. Зараз є зацікавлені сторони, які хочуть зберегти "сірі" і "чорні" схеми в аграрному секторі. Вони намагаються затягнути процес. Друге – не достатньо сильна комунікація. Суспільне сприйняття міністерства слабше, ніж має бути.

А мінфін? Говорили, що очільниці Оксані Маркаровій, яка залишилася з попереднього уряду, дали час до кінця року, щоб показати себе?

У класичних політичних урядах міністр фінансів часто є ключовим в реалізації бачення економічної політики партії-переможця. У нас Міністерство фінансів охороняє важко виборону макроекономічну стабільність.



Маркаровій дали пів року, щоб показати себе? / Фото Мінфіну

Головні завдання – поліпшення адміністрування податків і роботи митниці. Адже основна проблема розвитку економіки – не ставки податків, а їх адміністрування. Те ж саме стосується митниці. Українські компанії в рамках зони вільної торгівлі з ЄС могли б отримувати більше вигоди. Але ці можливості не використовуються через неможливість провозити швидко наші товари через митницю. Не кажучи про контрабанду, нерівні правила гри для імпортерів.

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Робота щодо Держбюджету професійна. Маркаровій вдалося зберегти робочі стосунки з різними політичними силами в умовах кардинальної зміни політичної еліти. Це призвело до того, що на все грошей вистачає в умовах не найсильнішої економіки.

Чи можлива заміна Маркарової?

Збереження макроекономічної стабільності – передумова будь-якого зростання. Краще дати Маркаровій можливість займати чітку позицію щодо податкової і бюджетної політики. Команда Мінфіну – не слабка ланка в порівнянні з іншими. Це професійне міністерство.

Міністерство інфраструктури гучно розповідало про себе, нові проєкти, закликали інвесторів... Міністр Криклій зможе втілити це в життя?

Інфраструктура – довгострокові проєкти. Давати зараз оцінку складно. Треба зважати на певні критерії оцінки. Це руйнація корупційних схем на держпідприємствах. Процеси приватизації і передачі в концесію активів, які більш ефективно можуть управлятися приватним сектором.

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Головним має бути використання можливостей, які нам дають ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. В Україні немає дешевого капіталу. На відміну від Польщі, Словаччини відсутні субсидії в ЄС, за рахунок чого і будувалася інфраструктура в тій же Польщі. Наш єдиний спосіб – брати дешеві кредити в ЄБРР і Європейському інвестиційному банку на розвиток інфраструктури і швидко освоювати.

Міністерство охорони здоров’я пішло неправильним шляхом

А як справи в Міністерстві освіти?

Програма міністерства одна з найкращих. Є чіткий зв'язок із потребами ринку праці. Змінювати систему освіти, щоб задовольнити потреби ринку праці і економіки загалом. Ми не просто освітня система, яка працює, щоб пропустити якусь кількість студентів. Ставиться питання: для чого ми їх навчаємо? Є хороша синергія з Міністерством економіки щодо попиту і пропозицій.

А Міністерство охорони здоров’я?

З Міністерством охорони здоров’я складніше. Питання: чи варто було так сильно змінювати команду? Всі казали: реформа правильна, але тих, хто її придумав і запровадив, треба поміняти. Цей дисонанс продовжився після нових призначень. Сама очільниця Зоряна Скалецька замість того, щоб це згладити і продовжити провадження реформ, зробила кадрові кроки, які призвели до конфлікту. Найслабше міністерство, а міністерка – претендент на заміну.



Скалецька – перший претендент на заміну в уряді? / Фото УП

Міністерство енергетики об’єднали з екологією. Чи правильне злиття?

Ми не почули змістовних аргументів щодо об’єднання цих двох міністерств. Є очевидні ризики. Існує велика частка так званої брудної енергетики – вугільні ТЕС і вуглевидобування. Це суперечить прямим цілям міністерства екології. Потрібен компроміс. Але може бути і навпаки. Слабшу екологічну частину "заклюють". Її не буде чути. Повноцінний міністр подавав би і відстоював би свої позиції щодо зменшення забруднення навколишнього середовища.

Щодо результатів, то мовиться про довгі проєкти. Але є складний зимовий період, який треба пройти енергосистемі в умовах сильного ворога – Росії, яка зацікавлена, щоб створювати нам проблеми і чинити тиск через постачання енергоресурсів. Рівень тактичного керівництва ми побачимо навесні.

Що стосується більших проєктів розвитку енергосистеми, газотранспортної системи, те, що ми в управлінні цим сектором отримали від попереднього уряду, погіршити не можна. Енергетична частина уряду Гройсмана була найслабшою.

А Мінюст?

Мінюст одне з ключових міністерств. Але чи вистачить сил для руйнування рейдерських схем, які реалізовуватися майже за сприяння попереднього керівництва? За цим стоять великі гроші та інтереси, потрібні великі зусилля і мужність щоб це подолати. Бо 5-7% економічного зростання ми не досягнемо.

Є ще одне об’єднане Міністерство культури, інформполітики молоді і спорту?

Формування єдиного культурно-інформаційного поля країни – хороший стратегічний пріоритет. З економічної точки зору теж. Україні не вистачає сильного бренду, чіткого сприйняття. В чому сильні сторони України, чим цікаві для світу?

Гончарук – політик, а не технократ

Наскільки Гончарук лідер і ефективний прем’єр?

Є питання системності керівництва, продуктивності уряду. Скільки правильних рішень Кабмін здатен видавати за умовно місяць роботи. І показники не ідеальні. На певному етапі це можна списати на початок роботи.



Чи вдасться Гончаруку втілити обіцяні реформи? / Фото Facebook

Є руйнація механізмів, які були за попереднього уряду. Але краще людина з правильними принципами та ідеологією, ніж ідеальний керівник, який не має жодних принципів.

Яким ви вважаєте Гончарука?

Питання, наскільки Гончарук буде готовий йти на погані компроміси. Він називає Кабмін урядом технократів. Але сам, по суті, політик. Гончарук очолював політичну партію ("Сила людей" – Прим. 24). Людина, яка внутрішньо є технократом, не виборює у внутрішньопартійній конкуренції посаду голови. Це означає, що він бачить себе, як політика. Тоді треба займати чіткі політичні позиції. А не просто бути частиною команди якогось прізвища.

Коли можна оцінити діяльність уряду загалом?

Десь навесні 2020 року. Зима – свого роду випробування. За пів року повноцінної роботи не буде підстав говорити, що в чомусь не розібралися.