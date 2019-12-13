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      Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России

      131 Читати новину українською
      Что происходило между Украиной и Россией в 2019 году? / 24 канал

      24 канал решил подвести итоги главных событий 2019 года. В частности, что изменилось в вопросе вооруженного конфликта на Донбассе и взаимоотношений между Украиной и Россией, – далее в материале.

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      Войну с Россией сложно назвать взаимоотношениями

      Как отмечает дипломат Александр Хара, пока идет война, есть оккупированные территории Донбасса и Крыма, говорить об улучшении отношений между Украиной и Россией нельзя. По его убеждению, эти отношения не нормализуются еще лет пятьдесят. Впрочем, считает Хара, в 2019 году с большого минуса мы приближаемся к нулю.

      События этого года, особенно с точки зрения на нормандскую встречу – есть надежда на то, что можно поставить точку в вооруженной части конфликта. К сожалению, большое количество украинцев повелись на лживую и грязную кампанию Порошенко, что только он способен противодействовать Путину. Это чрезвычайно вредная услуга, разделяющая патриотических граждан тогда, когда национальное единство – так же важно, как "Джавелины" или другое летальное оружие на войне,
      – отмечает Александр Хара.

      війна на донбасі
      За пять лет войны с Россией погибло 13 тысяч украинцев / Фото Getty

      Политолог Владимир Фесенко отмечает: есть смягчение отношений между Украиной и Россией. Но нет оснований говорить о нормализации или улучшении, тем более прорыв отношений.

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      В чем выиграла Украина?

      Обмен пленными, возвращение захваченных Россией кораблей

      После телефонных переговоров Зеленского и Путина 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      18 ноября Россия вернула захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Как выяснилось, корабли в ужасном состоянии. Россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы. Суда остались без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли нельзя использовать. Все это российская сторона оставила себе как "вещественные доказательства".

      захоплення росією кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

      Как подчеркивает Александр Хара, обмен пленными – большой позитив для Украины и Зеленского. Хотя это частично плюс и для Путина. Таким образом президент РФ лишился токсичного балласта для себя. Весь мир требовал от Путина освободить политических заложников и моряков.

      Украина выиграла Международный трибунал ООН по морскому праву относительно незаконного захвата Россией наших кораблей. Россия не выполнила его условия и вернула нам судна и моряков на других условиях. Это аргумент для нас, чтобы показать, что Россия вновь марает международное право. Разрушает то, что держит стабильность в мире,
      – отмечает Хара.

      Внимание: Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ про нормандскую встречу

      Нормандская встреча

      Полгода длилась интрига относительно встречи в нормандском формате, которую инициировал новоизбранный президент Зеленский. Путин традиционно оттягивал проведение переговоров и шантажировал, выдвигая различные условия. В частности, требовал от Украины согласовать так называемую формулу Штайнмайера. 9 декабря в Париже встретились президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Меркель, президент Зеленский и президент России Путин.

      Является позитивом, что Зеленский не капитулировал. Все увидели, что Зеленский готов к компромиссам, но президент не сказал ничего такого, что бы навредило Украине. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не станет федеративным государством. А Донбасс и Крым – наши территории,
      – отмечает Александр Хара.

      Дипломат добавляет: саммит прошел умеренно хорошо. Украинский президент не стал победителем, но и ничего не проиграл. Наша ситуация улучшилась.

      нормандська зустріч 2019
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      По словам Фесенко, есть активизация переговоров с Россией по Донбассу.

      России мы должны показывать принципиальность. На нормандском саммите Зеленский правильно сделал с вопросом восстановления нашего контроля над границей. Он показал Путину: Хотите выборы и особый статус ОРДЛО, мы готовы обсуждать, но только после решения вопроса с границей и разоружением незаконных военных формирований,
      – отметил Владимир Фесенко.

      Политолог Виктор Небоженко подчеркивает: Зеленский выступил так, как и положено президенту независимого государства – заявил, что федерализации Украины не будет.

      Заявления Зеленского о том, что Украина – унитарное государство и упор про оккупационные войска, не сильно понравились Путину. Еще никто прямо на международной пресконференции не говорил об оккупационных войсках на Донбассе. Все говорили о каких-то диких уступках всесильному Путину, а Зеленский выступил так, как и надлежит президенту независимой страны,
      – отмечает Небоженко.

      Итоги нормандской встречи. Видео

      Примечательна реакция росСМИ на нормандскую встречу. Как отметил эксперт Сергей Фурса, в первую очередь, это говорит о том, что в Кремле остались крайне недовольны встречей в Париже. Москва ожидала от Зеленского Украины на блюдечке.

      Украинское общество начертило красные линии, Зеленский их не перешел. Кремль теперь недоволен. Сколько удовольствия сейчас почитать российскую прессу, в которой порочат Зеленского, или украинские филиалы российской прессы: в телевизоре у Медведчука и не только, где стонут и воют про несбывшиеся надежды. В общем, Кремль злой,
      – считает Сергей Фурса.

      Резолюция ООН по Крыму

      Одновременно с переговорами лидеров "нормандской четверки –  9 декабря – Генеральная Ассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию по безопасности. В документе содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории. Согласно резолюции Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.

      Резолюция Генассамблеи ООН, безусловно, наша победа. Крымские резолюции – обязательная программа работы нашей дипломатии в ООН, как и международные суды. Мы постоянно должны напоминать о Крыме, о проблемах с правами человека, бороться за компенсацию,
      – говорит Владимир Фесенко.

      анексія криму
      ООН призвала Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма / Фото Getty

      Вопрос поставок и транзита газа

      В 2019 году истекает десятилетний контракт с Россией на транспортировку газа по украинской ГТС в ЕС. Россия хочет подписать новый только на год, что не выгодно Киеву. Или же в пакете с возобновлением прямых поставок газа Украине, от чего мы отказались в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным в Париже потратил много времени на этот вопрос. Однако новый трехсторонний контракт Украина – ЕС – Россия так и не подписали.

      Не говорится о контракте на транзит на один год. Будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе. Думаю, мы найдем что-то посередине,– сказал Зеленский.

      Подробно: мы не подарим долг, – Гончарук о газовых переговорах с РФ

      газ
      Россия пытается снова шантажировать Украину "дешевым" газом / Фото 24 канала

      Также Россия якобы согласилась выполнить решение Стокгольмского арбитража и уплатить "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов за невыполнение "Газпромом" контракта. Украина готова забирать долг газом, отказавшись от денег, ради контракта.

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      Александр Хара отмечает: если мы согласимся на прямые контракты и пойдем на уступки Газпрому, то дадим возможность россиянам заработать необходимые деньги для строительства "Северного потока-2".

      Политические уступки ради дешевого российского газа для Украины в свое время становились кормушкой для пророссийских олигархов, которые создавали свои фракции в Верховной Раде, имели людей в правительстве, блокировать наши евроинтеграционные намерения. И борьбу с коррупцией. Это зло в стратегическом плане,
      – считает Александр Хара.

      Что Украина не смогла отстоять?

      Возвращение российской делегации в ПАСЕ

      25 июня евродепутаты приняли резолюцию, которая меняет санкционный механизм и соответственно, позволяет России вернуться в ПАСЕ. Как известно, в 2014 году из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Украинская делегация объявила о демарше, к ней присоединились семь государств: Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии, Грузии и Великобритании. Впрочем, украинская делегация продолжила работу в ПАСЕ.

      Как отмечает Фесенко, ситуация для Украины осложнилась. Мы не можем это игнорировать и самостоятельно изменить. Надо вырабатывать новую тактику. На ПАСЕ надо реагировать гибко, а не прямолинейным бойкотом.

      Дипломаты и эксперты отмечают, к большому сожалению, что международная конъюнктура изменилась не столько в пользу России, сколько по поиску не конфликтной модели отношений с Москвой. Речь идет не об отмене санкций и полном примирении с Россией. Это тактика. Давили на Россию – не получилось, давайте попробуем договариваться,
      – говорит Владимир Фесенко.

      парє
      Кто вернул Россию в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

      Александр Хара добавляет: ПАСЕ сама себя компрометирует. Не Украина стала причиной того, что Россию лишили права голосовать, а Кремль своими агрессивными действиями против нас.

      Возвращение России в ПАСЕ – позорное. Орган, ключевой задачей которого являются права человека и верховенство права, возвращает государство, которое постоянно нарушает права граждан и вмешивается в дела других. Ведет войну против Украины,
      – отмечает Хара.

      По его мнению, Украина правильно сделала, что остается в ПАСЕ, чтобы противодействовать российской пропаганде, распространять информацию о преступлениях РФ.

      Несмотря на активизацию переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Россия продолжает военную агрессию против Украины и категорически против любых компромиссов. Это свидетельствует, что нормализации взаимоотношений, по крайней мере, при нынешнем президенте РФ Путине точно не будет. Но Украина постепенно меняет свои стратегию и тактику, чем демонстрирует свои мирные настроения, чем фактически консолидирует Запад по поддержке нашего государства.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Публикации Статьи Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Аннексия Крыма Нормандская встреча 2019 Петр Порошенко Газ Итоги 2019 Возвращение захваченных кораблей ПАСЕ Генассамблея ООН
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