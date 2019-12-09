Генассамблея ООН призвала Россию отвести свои войска из Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.
За принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против выступили 19 и 66 воздержались, передает Постоянное представительство Украины в ООН в своем твиттере.
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Также дипломаты обнародовали основные положения документа:
- Требование к России как государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- Призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" во время агрессии Кремля на Азове, произошедшей в ноябре прошлого года.
- Положительная оценка освобождения Россией 24 членов экипажей трех украинских кораблей.
- Акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно задержанных граждан Украины.
- Осуждение проведения Россией военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий.
- Упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.
- Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.
- Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированный Крым и в Севастополь без согласования с Украиной.
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