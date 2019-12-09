20:51
9 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Генассамблея ООН призвала Россию отвести свои войска из Крыма

      139 Читати новину українською

      Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

      За принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против выступили 19 и 66 воздержались, передает Постоянное представительство Украины в ООН в своем твиттере.

      Обратите внимание! Как Россия ведет войну против Украины в ОБСЕ

      Также дипломаты обнародовали основные положения документа:

      • Требование к России как государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
      • Призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" во время агрессии Кремля на Азове, произошедшей в ноябре прошлого года.
      • Положительная оценка освобождения Россией 24 членов экипажей трех украинских кораблей.
      • Акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно задержанных граждан Украины.
      • Осуждение проведения Россией военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий.
      • Упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.
      • Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.
      • Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированный Крым и в Севастополь без согласования с Украиной.

      Новость дополняется

       

      Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии
      сегодня
      11941
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Генассамблея ООН ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:26 С 2014 и по сей день: чем запомнилась каждая из нормандских встреч
      Анна Брикова 131
      сегодня , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 82
      сегодня , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 135
      сегодня , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 337
      сегодня , 15:05 Анбандлинг в Украине: что значит и как работает
      Наталія Пристанська 195
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук