Генассамблея ООН призвала Россию отвести свои войска из Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

За принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против выступили 19 и 66 воздержались, передает Постоянное представительство Украины в ООН в своем твиттере. Обратите внимание! Как Россия ведет войну против Украины в ОБСЕ Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019 Также дипломаты обнародовали основные положения документа: Требование к России как государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" во время агрессии Кремля на Азове, произошедшей в ноябре прошлого года.

Положительная оценка освобождения Россией 24 членов экипажей трех украинских кораблей.

Акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно задержанных граждан Украины.

Осуждение проведения Россией военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий.

Упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.

Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.

Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированный Крым и в Севастополь без согласования с Украиной. #ТЕРМІНОВО



Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.



За - 63, проти - 19.



Основні положення резолюції ️ pic.twitter.com/DfuL1uCjTA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019 Новость дополняется