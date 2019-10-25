ООН нуждается в реформировании: что это значит для Украины

Обновление ООН обсуждают уже не одно десятилетие. Ведь после создания организации прошло много лет, и мир кардинально изменился. Почему обновление ООН важно и для Украины – читайте в материале 24 канала.

В Нью-Йорке отмечают очередную годовщину основания ООН. В 1945 году среди подписантов Хартии об учреждении международной организации была и Украина. Через несколько лет главную миссию организации определил ее второй генсек – шведский дипломат Даг Хаммаршельд: ООН создали не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы уберечь его от ада.

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Обновление ООН: зачем это нужно

Обновление ООН обсуждают не одно десятилетие, ведь за 70 лет ее существования лицо планеты изменилось кардинально. Новые вызовы требуют новых подходов. Еще в конце 90-х годов прошлого века тогдашний генсек Кофи Аннан представил основные принципы необходимых трансформаций. И в организации начался процесс преобразований. Он длится до сих пор.

Мы должны усилить офис главы Генеральной Ассамблеи ООН. Мы должны улучшить наши коммуникации и связи с важными игроками. И мы должны улучшить координацию между главными структурами ООН,

– отметила глава ГА ООН Мария Эспиноза.

Но административные изменения не способны решить глубинные проблемы организации. ООН создавали после Второй мировой, исходя из исторических условий 1945 года.

Проблема в структуре ООН

Нынешняя ситуация демонстрирует беспомощность международной организации в решении множества современных конфликтов. Не в последнюю очередь – из-за эгалитарной структуры Совбеза ООН. Ибо только пять его постоянных членов имеют право вето. Остальные из почти двухсот стран, входящих в состав международной организации, лишены этих привилегий. Таким образом миром заправляют США, Китай, Франция, Великобритания и Россия.

К сожалению, то, что мы наблюдаем – это то, что в мире эти самые пять стран для того, чтобы изменить эту систему, должны это согласовать. А они против, и это очевидно – почему,

– пояснил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

Россия в Совбезе ООН и как это влияет на Украину

К тому же Россия просто украла место в Совбезе ООН, ведь на него имели такие же права еще две другие бывшие советские республики, которые выступили основателями международной организации от имени СССР – Украина и Беларусь.

Та самая Россия, которая является агрессором, регулярно нарушает международное право, является страной, которая имеет исключительное право вето, – это нонсен, который и ведет к разрушению самих основ и ценностей этой организации,

– отметил заместитель директора ЦИАКР Михаил Самусь.

Россия не раз блокировала рассмотрение украинских вопросов в Совбезе ООН. Кроме того россияне вовлечены в большинство современных глобальных конфликтов и не останавливаются на умножении горячих точек.

"Идет разбалансировка международной системы. России это выгодно, потому что Россия мечтает фактически создать новую мировую систему", – заверил Михаил Самусь.

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При таких условиях Украине не стоит рассчитывать на поддержку в ООН. Украинская власть должна строить свой круг безопасности на своих границах. А еще – усиливать военно-политическое сотрудничество с такими крупными мировыми игроками как США и Великобритания.