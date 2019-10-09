Масштабный финансовый кризис в ООН: какие угрозы для Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьезным финансовым кризисом.

Бюджет организации на 2020 год составит 2,94 миллиардов долларов и впервые будет охватывать только один год – ранее бюджет составляли на два года.

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Бюджет Организации Объединенных Наций состоит из взносов стран-членов, но не все платят их вовремя. За три месяца до конца года в бюджет внесены лишь 70% предусмотренных поступлений – свои финансовые обязательства выполнили только 129 из 193 стран.

В ООН вынуждены были обратиться к частному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк.

В этом месяце мы столкнемся с наибольшим финансовым кризисом за последнее десятилетие,

– заявил Гутерреш.

С целью экономии ООН приходится отказываться от командировок сотрудников и отменять запланированные мероприятия, даже если они необходимы. В связи с недостаточным финансированием в штаб-квартире в Нью-Йорке и представительствах ООН в Женеве, Вене и Найроби не будут проводить публичные мероприятия после шести вечера.

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Чем грозит финансовый кризис ООН Украине?​

Организация Объединенных Наций ищет для Донбасса 52 миллиона долларов. Именно в такую сумму оценили насущные потребности региона в начале зимы.



Всего в этом году ООН запланировала на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов. Собрали из них только треть.



Отметим, что Организация Объединенных Наций несколько раз прекращала финансирование своих гуманитарных программ на Донбассе из-за нехватки денег.