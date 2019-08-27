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      Глобальное потепление: на саммите G7 генсек ООН заявил о чрезвычайной климатической ситуации

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      Гутерриш: концентрация СО2 достигла самой высокой отметки за всю историю человечества
      Гутерриш: концентрация СО2 достигла самой высокой отметки за всю историю человечества / russian.news.cn

      Во время своего выступления на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что июль 2019 года был самым горячим в истории. При этом, отметил он, 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

      Гутерриш отметил, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в климатическом саммите, который в сентябре пройдет в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба ООН.

      Важно! В Исландии "похоронили" первый ледник, который исчез в результате климатических изменений

      Он также подчеркнул, что согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества.

      Танення льодовиків, зміна клімату, глобальне потепління
      Таяние ледников

      "Такой уровень углекислого газа существовал 3-5 миллионов лет назад, когда и температура была значительно выше, а уровень морей – на 10-20 метров выше, чем сегодня", – отметил Антонио Гутерриш.

      К слову: Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за почти полтора века

      Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии и подчеркнул, что одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне-июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

      Все, что происходит – это чрезвычайная климатическая ситуация, и научные данные это подтверждают,
      – заявил генсек ООН.

      Пожежі у Сибіру, зміни клімату
      Масштабные пожары в Сибири летом 2019 года

      Он также сказал, что по мнению экспертов межправительственной группы по изменению климата, человечество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

      Что известно о глобальном потеплении?
      Глобальное потепление – нарастающее постепенное повышение температуры поверхности Земли, которое связано с парниковым эффектом и приводит к изменению климата во всеобъемлющих масштабах.

      Изменение климата может привести к глобальным, масштабным изменениям в природных и социальных системах. Два примера: окисление океанических вод вследствие увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере и длительное таяние ледовых покровов, что поднимает уровень моря.

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      Теги: Пожар в Сибири Саммит G7 ООН Экология климат Антониу Гутерреш
      Источник: 24 канал
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