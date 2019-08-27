Глобальное потепление: на саммите G7 генсек ООН заявил о чрезвычайной климатической ситуации

Во время своего выступления на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что июль 2019 года был самым горячим в истории. При этом, отметил он, 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Гутерриш отметил, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в климатическом саммите, который в сентябре пройдет в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба ООН.

Важно! В Исландии "похоронили" первый ледник, который исчез в результате климатических изменений

Он также подчеркнул, что согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества.



Таяние ледников

"Такой уровень углекислого газа существовал 3-5 миллионов лет назад, когда и температура была значительно выше, а уровень морей – на 10-20 метров выше, чем сегодня", – отметил Антонио Гутерриш.

К слову: Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за почти полтора века

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии и подчеркнул, что одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне-июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Все, что происходит – это чрезвычайная климатическая ситуация, и научные данные это подтверждают,

– заявил генсек ООН.



Масштабные пожары в Сибири летом 2019 года

Он также сказал, что по мнению экспертов межправительственной группы по изменению климата, человечество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

Что известно о глобальном потеплении?

Глобальное потепление – нарастающее постепенное повышение температуры поверхности Земли, которое связано с парниковым эффектом и приводит к изменению климата во всеобъемлющих масштабах.



Изменение климата может привести к глобальным, масштабным изменениям в природных и социальных системах. Два примера: окисление океанических вод вследствие увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере и длительное таяние ледовых покровов, что поднимает уровень моря.