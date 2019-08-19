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      В Исландии "похоронили" первый ледник, который исчез в результате климатических изменений

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      "Похоронен" первый ледник, который исчез из-за изменений климата
      "Похоронен" первый ледник, который исчез из-за изменений климата / Rice University News

      В воскресенье, 18 августа, исландские ученые гляциологи провели церемонию прощания с ледником Окйокулль, который растаял в возрасте 700 лет в 2014 году. Исландские исследователи и американские ученые установили мемориальную доску на вершине вулкана, где раньше находился ледник.

      Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что эта "местная церемония" является частью мировой истории. Окйокулль, который находился на северо-восток от Рейкьявика, в 2014 году потерял свой статус и окончания названия "йокулль" (что в переводе и означает "ледник"), так как растаял.

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      Установленная на вершине вулкана, который теперь называется просто Ок, мемориальная доска написана исландской и английском языках и представляет собой послание в будущее.

      Ок – это первый исландский ледник, который потерял свой статус. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут одним и тем же путем. Этот памятник является признанием того, что нам известно, что происходит, и мы знаем, что нужно сделать. Только вы узнаете, удалось нам зробты это,
      – говорится в послании.

      Стоит отметить, что это первая в мире мемориальная доска такого рода.

      Ученые считают, что таяние ледников представляет большую экологическую проблему и полностью остановить его уже нельзя. Однако дальнейшая эволюция процесса полностью зависит от того, насколько человечеству удастся справиться с общим потеплением климата.

      blog_ava
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      Теги: Экология климат Исландия
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