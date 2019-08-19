В Ісландії "поховали" перший льодовик, який зник внаслідок кліматичних змін
У неділю, 18 серпня, ісландські вчені гляціологи провели церемонію прощання з льодовиком Окйокулль, який розтанув у віці 700 років у 2014 році. Ісландські дослідники і американські вчені встановили меморіальну дошку на вершині вулкана, де раніше перебував льодовик.
Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір підкреслила, що ця "місцева церемонія" є частиною світової історії. Окйокулль, що перебував на північний схід від Рейк'явіка, у 2014 році втратив свій статус і закінчення назви "йокулль" (що в перекладі і значить "льодовик"), тому що розтанув.
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Встановлена на вершині вулкана, який тепер називається просто Ок, меморіальна дошка написана ісландською та англійською мовами і являє собою послання у майбутнє.
Ок – це перший ісландський льодовик, який втратив свій статус. Очікується, що в найближчі 200 років всі наші льодовики підуть одним і тим же шляхом. Цей пам'ятник є визнанням того, що нам відомо, що відбувається, і що ми знаємо, що потрібно зробити. Тільки ви дізнаєтеся, чи вдалося нам зробти це,
– мовиться у посланні.
Варто зазначити, що це перша у світі меморіальна дошка такого роду.
Вчені вважають, що танення льодовиків становить велику екологічну проблему і повністю зупинити його вже не можна. Однак подальша еволюція процесу повністю залежить від того, наскільки людству вдасться впоратися із загальним потеплінням клімату.