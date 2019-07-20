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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Червень 2019 року став найспекотнішим у світі за майже півтора століття

      632 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Минулий місяць став найспекотнішим червнем у світі за 140 років спостережень. Найтепліше було в деяких районах Європи, Росії, Канади та Південної Америки.

      Середня температура повітря у світі у червні 2019 року становила +16,4 градусів за Цельсієм, йдеться у дослідженні Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

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      Такий показник приблизно на +0,9 градуса Цельсія вище середнього червневого показника з кінця XIX століття. Американські вчені попередили, що через глобальне потепління температурні рекорди встановлюватимуться і в майбутньому.

      via GIPHY

      До слова, ніч на 2 липня у Києві була найтепліша з 1881 року. Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.

      Важливо! Про те, як пережити спеку – читайте за посиланням.

      Тим часом у Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників. Зокрема, чотири смертельних випадки від палючого сонця зафіксували у Франції, по два – в Іспанії та Італії. Ще кількох людей у важкому стані доправили до лікарень.

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      blog_ava
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      Теги: Новини США Спека в Україні Погода Соціологічне дослідження клімат Наука
      Джерело: 24 канал
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