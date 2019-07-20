Червень 2019 року став найспекотнішим у світі за майже півтора століття
Минулий місяць став найспекотнішим червнем у світі за 140 років спостережень. Найтепліше було в деяких районах Європи, Росії, Канади та Південної Америки.
Середня температура повітря у світі у червні 2019 року становила +16,4 градусів за Цельсієм, йдеться у дослідженні Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
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Такий показник приблизно на +0,9 градуса Цельсія вище середнього червневого показника з кінця XIX століття. Американські вчені попередили, що через глобальне потепління температурні рекорди встановлюватимуться і в майбутньому.
До слова, ніч на 2 липня у Києві була найтепліша з 1881 року. Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.
Важливо! Про те, як пережити спеку – читайте за посиланням.
Тим часом у Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників. Зокрема, чотири смертельних випадки від палючого сонця зафіксували у Франції, по два – в Іспанії та Італії. Ще кількох людей у важкому стані доправили до лікарень.
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