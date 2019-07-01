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      У Європі через аномальну спеку загинули восьмеро людей

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      У Європі через аномальну спеку загинули восьмеро людей
      У Європі через аномальну спеку загинули восьмеро людей / technari.com.ua

      У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників. Зокрема, чотири смертельних випадки від палючого сонця зафіксували у Франції, по два – в Іспанії та Італії. Ще кількох людей у важкому стані доправили до лікарень.

      Раніше синоптики попереджали, що країни Європи потерпатимуть від рекордно високих температур. Подекуди стовпчики термометрів піднімалися вище 40 градусів. Причиною аномальної спеки стали вітри з пустелі Сахара.

      Читайте також: Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз

      Про перший смертельний випадок у Франції повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який працював при 35 градусах тепла. Життя чоловіка врятувати не вдалося. Водночас аномальна спека спричинила не лише смертельні випадки від теплових ударів, а й масштабні лісові пожежі, повідомили AFP.


      Наслідки лісної пожежі у лісах Каталонії, Іспанії

      Відомо, що в Іспанії вогонь знищив 1,6 тисячі гектарів лісу поблизу міста Альморокс, що лише в 60 кілометрів від Мадрида. Стихію підсилила не лише спека, а й сильні пориви вітру.

      Про те, як пережити спеку в автомобілі – читайте тут.
      Про те, як охолодити квартиру без кондиціонера – читайте тут.
      Про те, що краще їсти у спеку – читайте тут.

      До слова, у попередній тривалий період аномальної спеки у Європі, що відбувся у 2003 році, померли понад 20 тисяч людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Жертви Погода Стихійні лиха Пожежа
      Джерело: 24 канал
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