У Європі через аномальну спеку загинули восьмеро людей

У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників. Зокрема, чотири смертельних випадки від палючого сонця зафіксували у Франції, по два – в Іспанії та Італії. Ще кількох людей у важкому стані доправили до лікарень.

Раніше синоптики попереджали, що країни Європи потерпатимуть від рекордно високих температур. Подекуди стовпчики термометрів піднімалися вище 40 градусів. Причиною аномальної спеки стали вітри з пустелі Сахара.

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Про перший смертельний випадок у Франції повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який працював при 35 градусах тепла. Життя чоловіка врятувати не вдалося. Водночас аномальна спека спричинила не лише смертельні випадки від теплових ударів, а й масштабні лісові пожежі, повідомили AFP.



Наслідки лісної пожежі у лісах Каталонії, Іспанії

Відомо, що в Іспанії вогонь знищив 1,6 тисячі гектарів лісу поблизу міста Альморокс, що лише в 60 кілометрів від Мадрида. Стихію підсилила не лише спека, а й сильні пориви вітру.

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До слова, у попередній тривалий період аномальної спеки у Європі, що відбувся у 2003 році, померли понад 20 тисяч людей.