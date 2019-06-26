Аномальна спека у Європі: що спричинило рекордно високі температури

Країни Європи весь тиждень потерпатимуть від рекордно високих температур. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів у більшості країн західної Європи піднімуться вище 40 градусів. Ба більше, спека спостерігається навіть у Скандинавських країнах, де зазвичай літні температури помірні.

Франція

У Парижі температура повітря досягла 34 градусів і продовжує зростати. У Франції через аномальну спеку оголошено помаранчевий (передостанній) рівень загрози.

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Влада вже оголосила про встановлення додаткових фонтанів з питною водою, а також про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.



Аномальна спека у Франції

Міністерство освіти Франції ухвалило рішення про скасування всіх екзаменаційних сесій до кінця поточного тижня. Тим часом активісти роздають воду бездомним на вулицях столиці.



У спеку рекомендують пити багато води та інших рідин

Читайте дієві поради про те, як пережити спеку

Тим часом Президент Франції Еммануель Макрон закликав приділяти особливу увагу хворим людям, вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку, для яких спека може стати тяжким випробуванням.

Італія

У північній і центральній частині Італії, зокрема в Римі, Флоренції, Мілані та Турині температура піднялася до 38 градусів. У семи італійських містах очікуються рекордні температури для червня.



Аномальна спека в Італії

Лікарі рядять не перебувати на вулиці в обідні години, уникати відкритого сонця та споживати більше овочів і фруктів, адже вони мають високий вміст вологи. А от алкоголем, кавою та цигарками варто не зловживати. Цікаво, що влада Рима вже оштрафувала вісім туристів – на 450 євро кожного – за купання в міських фонтанах.



В Римі заборонено купатися у фонтанах В Римі заборонено купатися у фонтанах

Про заборони для туристів, які не можна робити за кордоном – читайте тут.

Німеччина

А от спека у німецькому Франкфурті може побити рекорд червня 1947 року. Метеорологи прогнозують підняття стовпчика термометра вище 38 градусів.



Рекордна спека у Німеччині

Німецькі лікарні готові приймати постраждалих від спеки, а місцеві заводи в декілька разів збільшили виробництва питної води.

Швеція та Данія

Навіть країни Скандинавії потерпають від високих температур. Там спека може досягти 30 градусів.



Країни Скандинавії потерпають від високих температур

Варто зазначити, що причиною аномальної спеки стали вітри з пустелі Сахара. Однак експерти наголосили, що аномальна спека буде охоплювати європейські країни все частіше, навіть попри зусилля по боротьбі з глобальним потеплінням.

Про те, як пережити спеку в автомобілі – читайте тут.

Про те, як охолодити квартиру без кондиціонера – читайте тут.

Про те, що краще їсти у спеку – читайте тут.

До слова, у попередній тривалий період аномальної спеки у Європі, що відбувся у 2003 році, померли понад 20 тисяч людей.

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