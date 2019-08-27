Глобальне потепління: на саміті G7 генсек ООН заявив про надзвичайну кліматичну ситуацію

Під час свого виступу на саміті G7 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підкреслив, що липень 2019 року був найгарячішим в історії. При цьому, наголосив він, 2015-2019 роки, найімовірніше, стануть найтеплішими за всю історію метеоспостережень.

Гутерреш зазначив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі у кліматичному саміті, який у вересні пройде у Нью-Йорку, повідомляє прес-служба ООН.

Важливо! В Ісландії "поховали" перший льодовик, який зник внаслідок кліматичних змін

Він також підкреслив, що згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства.



Танення льодовиків

"Такий рівень вуглекислого газу існував 3-5 мільйонів років тому, коли і температура була значно вищою, а рівень морів – на 10-20 метрів вищим, ніж сьогодні", – наголосив Антоніу Гутерреш.

До слова: Червень 2019 року став найспекотнішим у світі за майже півтора століття

Він нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії і підкреслив, що одночасні пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії у червні-липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

Все, що відбувається – це надзвичайна кліматична сітуація, і наукові дані це підтверджують,

– заявив генсек ООН.



Масштабні пожежі у Сибіру влітку 2019 року

Він також сказав, що на думку експерті міжурядової групи зі зміни клімату, людство повинне втримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року і на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року.

Що відомо про глобальне потепління?Глобальне потепління – наростаюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у всеохопних масштабах.



Зміна клімату може призвести до глобальних, масштабних змін у природних та соціальних системах. Два приклади: окислення океанічних вод внаслідок збільшенням концентрації вуглекислого газу в атмосфері та тривале танення льодових покривів, що піднімає рівень моря.