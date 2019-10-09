Масштабна фінансова криза в ООН: які загрози для України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація зіткнулась із серйозною фінансовою кризою.

Бюджет організації на 2020 рік складе 2,94 мільярдів доларів і вперше буде охоплювати тільки один рік - раніше бюджет складали на два роки.

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Бюджет Організації Об'єднаних Націй складається з внесків країн-членів, але не всі платять їх вчасно. За три місяці до кінця року до бюджету внесено лише 70% передбачених надходжень – свої фінансові зобов'язання виконали лише 129 із 193 країн.

В ООН змушені були звернутися до окремого бюджету на миротворчі операції. Але і це джерело практично вичерпалось.

У цьому місяці ми зіткнемося з найбільшою фінансовою кризою за останнє десятиліття,

– заявив Гутерреш.

З метою економії ООН доводиться відмовлятися від відряджень співробітників і скасовувати заплановані заходи, навіть якщо вони необхідні. У зв'язку з недостатнім фінансуванням у штаб-квартирі в Нью-Йорку і представництвах ООН в Женеві, Відні і Найробі не проводитимуть публічні заходи після шостої вечора.

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Чим загрожує фінансова криза ООН Україні?Організація Об'єднаних Націй шукає для Донбасу 52 мільйони доларів. Саме в таку суму оцінили найнагальніші потреби регіону до початку зими.



Загалом цього року ООН запланувала на допомогу східним районам України 162 мільйони доларів. Зібрали з них лише третину.



Зазначимо, що Організація Об'єднаних Націй кілька разів припиняла фінансування своїх гуманітарних програм на Донбасі через брак грошей.