10:50
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Масштабна фінансова криза в ООН: які загрози для України

      847 Читать новость на русском
      Антоніу Гутерреш
      Антоніу Гутерреш / webtv.un.org

      Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація зіткнулась із серйозною фінансовою кризою.

      Бюджет організації на 2020 рік складе 2,94 мільярдів доларів і вперше буде охоплювати тільки один рік - раніше бюджет складали на два роки.

      До теми: В ООН шукають гроші для допомоги Донбасу

      Бюджет Організації Об'єднаних Націй складається з внесків країн-членів, але не всі платять їх вчасно. За три місяці до кінця року до бюджету внесено лише 70% передбачених надходжень – свої фінансові зобов'язання виконали лише 129 із 193 країн.

      В ООН змушені були звернутися до окремого бюджету на миротворчі операції. Але і це джерело практично вичерпалось.

      У цьому місяці ми зіткнемося з найбільшою фінансовою кризою за останнє десятиліття,
      – заявив Гутерреш.

      З метою економії ООН доводиться відмовлятися від відряджень співробітників і скасовувати заплановані заходи, навіть якщо вони необхідні. У зв'язку з недостатнім фінансуванням у штаб-квартирі в Нью-Йорку і представництвах ООН в Женеві, Відні і Найробі не проводитимуть публічні заходи після шостої вечора.

      Актуально: Глобальне потепління: на саміті G7 генсек ООН заявив про надзвичайну кліматичну ситуацію

      Чим загрожує фінансова криза ООН Україні?Організація Об'єднаних Націй шукає для Донбасу 52 мільйони доларів. Саме в таку суму оцінили найнагальніші потреби регіону до початку зими.

      Загалом цього року ООН запланувала на допомогу східним районам України 162 мільйони доларів. Зібрали з них лише третину.

      Зазначимо, що Організація Об'єднаних Націй кілька разів припиняла фінансування своїх гуманітарних програм на Донбасі через брак грошей.

      blog_ava
      Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни
      сьогодні
      8387
      Теги: Новини політики ООН Антоніу Гутерреш Генасамблея ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сьогодні , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 479
      Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      сьогодні , 08:19 Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      7122
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 жовтня , 22:23 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 1125
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 жовтня , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 676
      8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      8 жовтня , 21:01 8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      912
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук