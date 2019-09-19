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      В ООН шукають гроші для допомоги Донбасу

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      Ситуація на Донбасі
      Ситуація на Донбасі / 24 канал

      Організація Об'єднаних Націй шукає для Донбасу 52 мільйони доларів. Саме в таку суму оцінили найнагальніші потреби регіону до початку зими.

      Про це на брифінгу у штаб-квартирі ООН розповів речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".

      Важливо! Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України

      Загалом цього року ООН запланувала на допомогу східним районам України 162 мільйони доларів, зібрали з них поки третину. Тому почали шукати донорів, які нададуть решту коштів. Або хоча б частину – до початку холодів.

      Ситуація на Донбасі
      В ООН шукають гроші для Донбасу

      Зазначимо, що Організація Об'єднаних Націй кілька разів припиняла фінансування своїх гуманітарних програм на Донбасі через брак грошей.

      У рамках цих програм надавали допомогу людям, які живуть на замінованих і забруднених територіях. Таких на території, контрольованій українським урядом, за словами Дюжарріка, приблизно два мільйони.

      Окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      А напередодні генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав обмін полоненими між Україною та Росією. Він переконаний, що цей крок вселяє надію на можливість швидкого завершення бойових дій на Донбасі.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші ООН
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