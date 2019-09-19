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      В ООН ищут деньги для помощи Донбассу

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      Ситуация на Донбассе
      Ситуация на Донбассе / 24 канал

      Организация Объединенных Наций ищет для Донбасса 52 миллиона долларов. Именно в такую сумму оценили самые насущные потребности региона до начала зимы.

      Об этом на брифинге в штаб-квартире ООН рассказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

       Важно! Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

      Всего в этом году ООН запросила на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов, собрали из них пока треть. Поэтому начали искать доноров, которые предоставят остальные средства. Или хотя бы часть – до начала холодов.

      Ситуація на Донбасі
      В ООН ищут деньги для Донбасса

      Отметим, что Организация Объединенных Наций несколько раз прекращала финансирование своих гуманитарных программ на Донбассе из-за нехватки денег.

      В рамках этих программ оказывали помощь людям, которые живут на заминированных и зараженных территориях. Таких на территории, контролируемой украинским правительством, по словам Дюжаррика, примерно два миллиона.

      Окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      А накануне генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией. Он убежден, что этот шаг вселяет надежду на возможность скорого завершения боевых действий на Донбассе.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Деньги ООН
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