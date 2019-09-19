В ООН ищут деньги для помощи Донбассу

Организация Объединенных Наций ищет для Донбасса 52 миллиона долларов. Именно в такую сумму оценили самые насущные потребности региона до начала зимы.

Об этом на брифинге в штаб-квартире ООН рассказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

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Всего в этом году ООН запросила на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов, собрали из них пока треть. Поэтому начали искать доноров, которые предоставят остальные средства. Или хотя бы часть – до начала холодов.



В ООН ищут деньги для Донбасса

Отметим, что Организация Объединенных Наций несколько раз прекращала финансирование своих гуманитарных программ на Донбассе из-за нехватки денег.

В рамках этих программ оказывали помощь людям, которые живут на заминированных и зараженных территориях. Таких на территории, контролируемой украинским правительством, по словам Дюжаррика, примерно два миллиона.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

А накануне генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией. Он убежден, что этот шаг вселяет надежду на возможность скорого завершения боевых действий на Донбассе.