В ООН отреагировали на обмен пленными: призывают продолжать усилия

Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил обмен пленными между Украиной и Россией. Он убежден, что этот шаг вселяет надежду на возможность скорого завершения боевых действий на Донбассе.

Глава ООН призвал стороны обмена сохранить такой же настрой и добиваться выполнения минских договоренностей, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

Читайте также: США требуют у Кремля освобождения всех украинцев

Антониу Гутерриш выразил признательность всем, кто способствовал тому, чтобы такой обмен состоялся. В частности, президенту Владимиру Зеленскому и президенту Владимиру Путину.

Он надеется, что этот важный гуманитарный акт станет позитивным шагом на пути укрепления доверия между сторонами. Это позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях, чтобы добиться завершения конфликта на Востоке Украины.

Генеральный секретарь ООН призвал стороны предпринять дальнейшие меры, направленные на продвижение к миру, достижение долгосрочного прекращения огня, улучшение гуманитарной ситуации в районах по обе стороны линии соприкосновения, и выполнение Минских соглашений.

К слову: Правительство Австралии выразило разочарование из-за выдачи Цемаха России

При этом Антониу Гутерриш призвал действовать в рамках четырехстороннего Нормандского процесса, в формате трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.