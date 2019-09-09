В ООН відреагували на обмін полоненими: закликають продовжувати зусилля

Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав обмін полоненими між Україною та Росією. Він переконаний, що цей крок вселяю надію на можливість швидкого завершення бойових дій на Донбасі.

Голова ООН закликав сторони обміну зберегти такий же настрій та добиватися виконання мінських домовленостей, повідомляє врес-служба Організації Об'єднаних Націй.

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Антоніу Гутерреш висловив вдячність усім, хто сприяв тому, щоб такий обмін відбувся. Зокрема, президенту Володимиру Зеленському та президенту Володимиру Путіну.

Він сподівається, що цей важливий гуманітарний акт стане позитивним кроком на шляху до зміцнення довіри між сторонами. Це дозволило б налагодити регулярний і конструктивний діалог на всіх рівнях, щоб домогтися завершення конфлікту на Сході України.

Генеральний секретар ООН закликав сторони здійснити подальші заходи, спрямовані на просування до миру, досягнення довгострокового припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації в районах по обидва боки лінії зіткнення, і виконання Мінських угод.

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При цьому Антоніу Гутерреш закликав діяти у межах чотиристороннього Нормандського процесу, у форматі тристоронньої контактної групи і ОБСЄ.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Кого звільнили з полону / інфографіка 24 каналу



Звільнені з полону українські моряки / інфографіка 24 каналу