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      Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

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      Генассамблея ООН включила в повестку дня ситуацию на оккупированных территориях Украины
      Генассамблея ООН включила в повестку дня ситуацию на оккупированных территориях Украины / day.kyiv.ua

      Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня следующей сессии пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Соответствующее решение поддержали 65 дипломатов, при этом лишь 17 высказались против.

      Следующая, 74-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций начнет свою работу уже 17 сентября, напомнил член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

      К слову: В ООН отреагировали на обмен пленными: призывают продолжать усилия

      Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию,
      – пояснил дипломат.

      Он подчеркнул, что украинская делегация готовится к напряженной рабочей неделе 23-27 сентября, когда, вероятно, и начнется рассмотрение украинского вопроса на Генассамблее.

      окуповані території, Донбас
      Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала
       

      Что известно о Генассамблее ООН?
      Генеральная ассамблея – главный совещательный орган Организации Объединенных Наций. Генассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения важных международных вопросов.

      Генеральная ассамблея ООН также играет большую роль в процессе принятия норм международного права.

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Генассамблея ООН ООН
      Источник: 24 канал
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