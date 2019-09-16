Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня следующей сессии пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Соответствующее решение поддержали 65 дипломатов, при этом лишь 17 высказались против.

Следующая, 74-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций начнет свою работу уже 17 сентября, напомнил член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию,

– пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что украинская делегация готовится к напряженной рабочей неделе 23-27 сентября, когда, вероятно, и начнется рассмотрение украинского вопроса на Генассамблее.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

Что известно о Генассамблее ООН?

Генеральная ассамблея – главный совещательный орган Организации Объединенных Наций. Генассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения важных международных вопросов.



Генеральная ассамблея ООН также играет большую роль в процессе принятия норм международного права.