Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України

Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного наступної сесії пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Відповідне рішення підтримали 65 дипломатів, натомість лише 17 висловилися проти.

Наступна, 74-та, сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочне свою роботу вже 17 вересня, нагадав член постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

До слова: В ООН відреагували на обмін полоненими: закликають продовжувати зусилля

Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання,

– пояснив дипломат.

Він підкреслив, що українська делегація готується до напруженого робочого тижня 23-27 вересня, коли, імовірно, і розпочнеться розгляд українського питання на Генасамблеї.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу

Що відомо про Генасамблею ООН?Генеральна асамблея – головний дорадчий орган Організації Об'єднаних Націй. Генасамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення важливих міжнародних питань.



Генеральна асамблея ООН також грає велику роль в процесі ухвалення норм міжнародного права.