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      Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України

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      Генасамблея ООН включила до порядку денного ситуацію на окупованих територіях України
      Генасамблея ООН включила до порядку денного ситуацію на окупованих територіях України / day.kyiv.ua

      Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного наступної сесії пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Відповідне рішення підтримали 65 дипломатів, натомість лише 17 висловилися проти.

      Наступна, 74-та, сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочне свою роботу вже 17 вересня, нагадав член постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

      До слова: В ООН відреагували на обмін полоненими: закликають продовжувати зусилля

      Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання,
      – пояснив дипломат.

      Він підкреслив, що українська делегація готується до напруженого робочого тижня 23-27 вересня, коли, імовірно, і розпочнеться розгляд українського питання на Генасамблеї.

      окуповані території, Донбас
      Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про Генасамблею ООН?Генеральна асамблея – головний дорадчий орган Організації Об'єднаних Націй. Генасамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення важливих міжнародних питань.

      Генеральна асамблея ООН також грає велику роль в процесі ухвалення норм міжнародного права.

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      Теги: ООН Генасамблея ООН Окуповані території Анексія Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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