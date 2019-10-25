ООН потребує реформування: що це означає для України

Оновлення ООН обговорюють вже не одне десятиліття. Адже після створення організації вже минуло чимало років, і світ кардинально змінився. Чому оновлення ООН важливе і для України – читайте в матеріалі 24 каналу.

У Нью-Йорку відзначають чергову річницю заснування ООН. У 1945 році серед підписантів Хартії про заснування міжнародної організації була й Україна. За кілька років головну місію організації визначив її другий генсек – шведський дипломат Даг Хаммершельд: ООН створили не для того, щоби привести людство до раю, а щоби вберегти його від пекла.

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Оновлення ООН: навіщо це потрібно

Оновлення ООН обговорюють не одне десятиліття, адже за понад 70 років її існування обличчя планети змінилося кардинально. Нові виклики вимагають нових підходів. Ще наприкінці 90-х років минулого століття тогочасний генсек Кофі Аннан представив головні принципи необхідних трансформацій. І в організації почався процес перевторень. Він триває до цього часу.

Ми маємо посилити офіс глави Генеральної Асамблеї ООН. Ми маємо покращити наші комунікації та зв'язки зі важливими гравцями. І ми маємо покращити координацію між головними структурами ООН,

– зазначила глава ГА ООН Марія Еспіноза.

Але адміністративні зміни не здатні вирішити глибинні проблеми організації. ООН створювали після Другої світової, виходячи з історичних умов 1945 року.

Проблема у структурі ООН

Нинішня ситуація демонструє безпорадність міжнародної організації у розв'язанні безлічі сучасних конфліктів. Не в останню чергу – через егалітарну структуру Радбезу ООН. Бо лише п'ять його постійних членів мають право вето. Решта ж з майже двохсот країн, які входять до складу міжнародної організації, позбавлені цих привілеїв. Таким чином світом заправляють США, Китай, Франція, Велика Британія та Росія.

На жаль, те, що ми спостерігаємо – це те, що в світі оці самі п'ять країн для того, щоби змінити цю систему, мають це погодити. А вони проти, і це очевидно – чому,

– пояснив директор Дипломатичної академії при МЗС України Сергій Корсунський.

Росія в Радбезі ООН і як це впливає на Україну

До того ж Росія просто вкрала місце в Радбезі ООН, адже на нього мали такі самі права й ще дві інші колишні радянські республіки, які виступили засновницями міжнародної організації від імені СРСР – Україна та Білорусь.

Та cама Росія, яка є агресором, яка регулярно порушує міжнародне право, є країною яка має виключне право вето, – це є нонсен, який і веде до руйнації самих основ і цінностей цієї організації,

– наголосив заступник директора ЦДАКР Михайло Самусь.

Росія не один раз блокувала розгляд українських питань в Радбезі ООН. Крім того росіяни залучені у більшість сучасних глобальних конфліктів і не зупиняються на множенні гарячих точок.

"Іде розбалансування міжнародної системи. Росії це вигідно, тому що Росія мріє, фактично, створити нову світову систему" – запевнив Михайло Самусь.

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За таких умов Україні не варто розраховувати на підтримку в ООН. Українська влада має будувати власне коло безпеки на своїх кордонах. А ще –посилювати військово-політичну співпрацю з такими великими світовими гравцями як США та Велика Британія.