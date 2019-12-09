Генасамблея ООН закликала Росію забрати свої війська з Криму

Генеральна асамблея ООН ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території. Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.

За ухвалення відповідної резолюції проголосували 63 країни, проти виступили 19 і 66 утримались, передає Постійне представництво України в ООН у своєму твіттері.

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Зауважимо, що серед тих, хто утримався, можна побачити Кубу, Сирію, Білорусь, Венесуелу та інші країни-друзі Кремля.

Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019

Також дипломати оприлюднили основні положення документу:

Вимога до Росії як держави-окупанта вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.

Заклик до Росії повернути військове обладнання та озброєння, вилучене із трьох кораблів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" під агресії Кремля на Азові, що сталася торік у листопаді.

Позитивна оцінка звільнення Росією 24 членів екіпажів трьох українських кораблів;

Наголос на необхідності продовження перемовинз метою повернення на Батьківщину усіх незаконно затриманих громадян України.

Засудження проведення Росією військових навчань у Криму та використання захоплених нею військових підприємств.

Наголос на неправомірному використанні ядерної інфраструктури на українському півострові.

Фіксація факту про те, що посилення російської військової присутності та перешкоджання міжнародній навігації у регіоні Чорного та Азовського морів негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України, зокрема на Донбасі.

Заборона Росії призивати в армію осіб з окупованих територій, "зокрема шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову".

Засуджуження використання освіти для залучення до служби в армії та заклик Кремлю "припинити цю незаконну діяльність".

Рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям і установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя без погодження з Україною.

Нагадування великим іноземним корпораціям визначитися визначатися, як вони позначатимуть Крим на мапах.

Засудження будівництва мосту через Керченську протоку, який сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Заклик всім державам-членам співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод із РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

#ТЕРМІНОВО



Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.



За - 63, проти - 19.



Основні положення резолюції ️ pic.twitter.com/DfuL1uCjTA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019

Численні військові навчання, що проводяться російськими збройними силами в Криму та навколо півострова, відображають агресивну політику Росії щодо України та нейтральних країн Чорного моря,

– наголосив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Натомість заступник постпреда Росії у ООН Дмитро Полянський нацю резолюцію відповів так: "Брехня на брехні, неправда на неправді. Для довідки – проблеми мілітаризації Криму не існує".