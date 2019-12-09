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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Генасамблея ООН закликала Росію забрати свої війська з Криму

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      Генеральна асамблея ООН ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території. Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.

      За ухвалення відповідної резолюції проголосували 63 країни, проти виступили 19 і 66 утримались, передає Постійне представництво України в ООН у своєму твіттері. 

      Зверніть увагу! Як Росія веде війну проти України в ОБСЄ

      Зауважимо, що серед тих, хто утримався, можна побачити Кубу, Сирію, Білорусь, Венесуелу та інші країни-друзі Кремля. 

      Також дипломати оприлюднили основні положення документу:

      • Вимога до Росії як держави-окупанта вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.
      • Заклик до Росії повернути військове обладнання та озброєння, вилучене із трьох кораблів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" під агресії Кремля на Азові, що сталася торік у листопаді.
      • Позитивна оцінка звільнення Росією 24 членів екіпажів трьох українських кораблів;
      • Наголос на необхідності продовження перемовинз метою повернення на Батьківщину усіх незаконно затриманих громадян України.
      • Засудження проведення Росією військових навчань у Криму та використання захоплених нею військових підприємств.
      • Наголос на неправомірному використанні ядерної інфраструктури на українському півострові.
      • Фіксація факту про те, що посилення російської військової присутності та перешкоджання міжнародній навігації у регіоні Чорного та Азовського морів негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України, зокрема на Донбасі.
      • Заборона Росії призивати в армію осіб з окупованих територій, "зокрема шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову".
      • Засуджуження використання освіти для залучення до служби в армії та заклик Кремлю "припинити цю незаконну діяльність".
      • Рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям і установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя без погодження з Україною.
      • Нагадування великим іноземним корпораціям визначитися визначатися, як вони позначатимуть Крим на мапах. 
      • Засудження будівництва мосту через Керченську протоку, який сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".
      • Заклик всім державам-членам співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод із РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

      Численні військові навчання, що проводяться російськими збройними силами в Криму та навколо півострова, відображають агресивну політику Росії щодо України та нейтральних країн Чорного моря,
      – наголосив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

      Натомість заступник постпреда Росії у ООН Дмитро Полянський нацю резолюцію відповів так: "Брехня на брехні, неправда на неправді. Для довідки – проблеми мілітаризації Криму не існує". 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Генасамблея ООН ООН
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