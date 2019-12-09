Генасамблея ООН закликала Росію забрати свої війська з Криму
Генеральна асамблея ООН ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території. Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.
За ухвалення відповідної резолюції проголосували 63 країни, проти виступили 19 і 66 утримались, передає Постійне представництво України в ООН у своєму твіттері.
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Зауважимо, що серед тих, хто утримався, можна побачити Кубу, Сирію, Білорусь, Венесуелу та інші країни-друзі Кремля.
Також дипломати оприлюднили основні положення документу:
- Вимога до Росії як держави-окупанта вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.
- Заклик до Росії повернути військове обладнання та озброєння, вилучене із трьох кораблів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" під агресії Кремля на Азові, що сталася торік у листопаді.
- Позитивна оцінка звільнення Росією 24 членів екіпажів трьох українських кораблів;
- Наголос на необхідності продовження перемовинз метою повернення на Батьківщину усіх незаконно затриманих громадян України.
- Засудження проведення Росією військових навчань у Криму та використання захоплених нею військових підприємств.
- Наголос на неправомірному використанні ядерної інфраструктури на українському півострові.
- Фіксація факту про те, що посилення російської військової присутності та перешкоджання міжнародній навігації у регіоні Чорного та Азовського морів негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України, зокрема на Донбасі.
- Заборона Росії призивати в армію осіб з окупованих територій, "зокрема шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову".
- Засуджуження використання освіти для залучення до служби в армії та заклик Кремлю "припинити цю незаконну діяльність".
- Рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям і установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя без погодження з Україною.
- Нагадування великим іноземним корпораціям визначитися визначатися, як вони позначатимуть Крим на мапах.
- Засудження будівництва мосту через Керченську протоку, який сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".
- Заклик всім державам-членам співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод із РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".
Численні військові навчання, що проводяться російськими збройними силами в Криму та навколо півострова, відображають агресивну політику Росії щодо України та нейтральних країн Чорного моря,
– наголосив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Натомість заступник постпреда Росії у ООН Дмитро Полянський нацю резолюцію відповів так: "Брехня на брехні, неправда на неправді. Для довідки – проблеми мілітаризації Криму не існує".