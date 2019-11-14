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      В ООН ухвалили оновлену резолюцію щодо Криму: в Росії погрожували

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      В ООН ухвалили оновлену резолюцію щодо Криму
      В ООН ухвалили оновлену резолюцію щодо Криму / 5.ua

      Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада підтримав проєкт оновленої резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Росією Криму. Проєкт резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа. Ця резолюція набуде чинності після її прийняття Генасамблеєю ООН.

      Про підтримку проєкту резолюції щодо Криму повідомило у твіттері Представництво України в ООН.

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      Головні положення оновленої резолюції:

      • вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові,
      • засудження масових затримань активістів та правозахисників,
      • заклик припинити переслідування кримчан та звільнити всіх затриманих за висловлювання думок,
      • засудження призову жителів окупованого Криму до російської армії.

      Під час обговорення проєкту резолюції один з російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ. Про це повідомив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, який представляв проєкт на засіданні.

      "Щойно російський дипломат в 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі кримської резолюції "брєдом", а це нагадаю в тому числі доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію – це посягання на територіальну цілісність РФ", – написав Кислиця у твіттері.

      Зауважимо, що за період окупації Криму з регіонів Росії на півострів переселили 158 тисяч 433 особи. Однак кількість переселенців може бути й більшою, свідчать дані "Кримської правозахисної групи.

      Додамо, що до кінця 2019 року Генасамблея ООН розгляне ще одну резолюцію щодо анексії Криму Росією – про мілітаризацію окупованого півострова.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму ООН Генасамблея ООН
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