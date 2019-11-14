В ООН ухвалили оновлену резолюцію щодо Криму: в Росії погрожували

Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада підтримав проєкт оновленої резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Росією Криму. Проєкт резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа. Ця резолюція набуде чинності після її прийняття Генасамблеєю ООН.

Про підтримку проєкту резолюції щодо Криму повідомило у твіттері Представництво України в ООН.

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Головні положення оновленої резолюції:

вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові,

засудження масових затримань активістів та правозахисників,

заклик припинити переслідування кримчан та звільнити всіх затриманих за висловлювання думок,

засудження призову жителів окупованого Криму до російської армії.

#ТЕРМІНОВО



Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



За - 67, проти - 23.



Основні положення резолюції ️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.

Під час обговорення проєкту резолюції один з російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ. Про це повідомив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, який представляв проєкт на засіданні.

"Щойно російський дипломат в 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі кримської резолюції "брєдом", а це нагадаю в тому числі доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію – це посягання на територіальну цілісність РФ", – написав Кислиця у твіттері.

Щойно російський дипломат в 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі Кримської резолюції "бредом", а це нагадаю в тч доповідь Генсекретаря ООН і УВКПЛ, але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію це посягання на територіальну цілісність РФ" pic.twitter.com/lPXoCN7Kog — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.

Зауважимо, що за період окупації Криму з регіонів Росії на півострів переселили 158 тисяч 433 особи. Однак кількість переселенців може бути й більшою, свідчать дані "Кримської правозахисної групи.

Додамо, що до кінця 2019 року Генасамблея ООН розгляне ще одну резолюцію щодо анексії Криму Росією – про мілітаризацію окупованого півострова.