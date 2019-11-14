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      У Зеленского назвали три основні кроки для повернення Криму

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      Україна має три основні цілі для повернення окупованого Криму
      Україна має три основні цілі для повернення окупованого Криму / Фото з Тwitter

      Україна працює над поверненням незаконно анексованого Росією Криму. У цій роботі на 2020 рік визначено три основні цілі – законодавча база, інформаційна політика та питання захисту прав місцевих мешканців.

      Про ці кроки розповів постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич на брифінгу, передає "РБК-Україна". За його словами, пріоритетною є саме розробка законопроєктів, що стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них.

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      Якщо ми говоримо про наші стратегічні цілі, то, перш за все, ми говоримо про напрям законодавчої роботи. Ми справді намагатимемось ставати тим органом, який розробляє потрібні для Криму та кримчан законопроєкти і певні напрацювання у нас вже є. Це є першим нашим пріоритетом,
      – розповів Кориневич.

      Другим важливим кроком є інформаційна політика і зв'язок з українцями, які живуть на тимчасово окупованій території. Тому питання Криму важливо обговорювати у ЗМІ і сприяти, аби ця інформація була доступна для жителів півострова.

      "Люди старшого віку пам'ятають Україну, знають Україну і мають зв'язок з Україною. Вже йде шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнська держава", – додав він.

      Третім пріоритетом, за словами Кориневича, є загальне питання прав кримчан. Це може бути допомога в отриманні паспорта чи тимчасового житла.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

      blog_ava
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      13 листопада
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Законодавство Новини політики Новини Криму Анексія Криму ЗМІ
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