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      У Зеленского назвали три основных шага для возвращения Крыма

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      Украина имеет три основные цели для возвращения оккупированного Крыма
      Украина имеет три основные цели для возвращения оккупированного Крыма / Фото из Тwitter

      Украина работает над возвращением незаконно аннексированного Россией Крыма. В этой работе на 2020 год определены три основные цели – законодательная база, информационная политика и вопросы защиты прав местных жителей.

      Об этих шагах рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на брифинге, передает "РБК-Украина". По его словам, приоритетной является именно разработка законопроектов, касающихся защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них.

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      Если мы говорим о наших стратегических целях, то, прежде всего, мы говорим о направлении законодательной работы. Мы действительно постараемся стать тем органом, который разрабатывает нужные для Крыма и крымчан законопроекты и определенные наработки у нас уже есть. Это является первым нашим приоритетом,
      – рассказал Кориневич.

      Вторым важным шагом является информационная политика и связь с украинцами, которые живут на временно оккупированной территории. Поэтому вопрос Крыма важно обсуждать в СМИ и способствовать, чтобы эта информация была доступна для жителей полуострова.

      "Люди старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство", – добавил он.

      Третьим приоритетом, по словам Кориневича, является общий вопрос прав крымчан. Это может быть помощь в получении паспорта или временного жилья.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В это время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
      Что делать, когда закладывает уши
      13 ноября
      5455
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство СМИ Аннексия Крыма Новости Крыма
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