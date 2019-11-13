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      У Зеленского заявили, что не видят оснований подавать воду в Крым

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      Воду в Крым из Украины подавать не будут
      Воду в Крым из Украины подавать не будут / apostrophe.ua

      Сейчас из Украины в оккупированный Россией Крым не поставляют воду из Днепра. В команде президента Зеленского пока не видят оснований менять эту позицию, в конце концов – по этому поводу никто и не обращался.

      Украинская власть не получала ни от кого обращений по восстановлению подачи воды в оккупированный Крым. Так заявил постоянный представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич на брифинге 13 ноября, в Киеве.

      Тем временем Россия массово переселяет своих граждан в Крым

      "Во время общения с журналистами президент заявил, что к украинской стороне по этому вопросу никто не обращался. Мы за месяц работы в представительстве президента в Крыму также не видели таких обращений", – объяснил чиновник. Поэтому позиция государства в этом вопросе определена.

      Я не вижу здесь оснований для изменений,
      - отметил Кориневич.

      О том, что возобновление поставок пресной воды Северо-Крымским каналом на оккупированный полуостров пока неуместно, говорили неоднократно с июля 2019 года. Поэтому позицию команды Зеленского действительно можно назвать неизменной.

      Напомним, на пресмарафоне на вопрос: "просил Ли у Вас Путин уже воды для Крыма?", – Зеленский ответил: "Нет"

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказывал похожую мысль: мол, о возобновлении поставок воды и света в аннексированный Крым не стоит "думать даже гипотетически".

      Что за проблема с водой и Крымом?

      Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде с помощью Северо-Крымского канала (длиной более 400 километров), соединяющего главное русло Днепра с полуостровом. И после аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      По состоянию на осень 2019 года большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды. Оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта. А вот в России говорят, что никаких проблем нет: мол, оккупированный Крым не нуждается в воде из Украины – несмотря на критическую ее нехватку.

       

      Почему в Крыму сухо, как туда поставляли воду после Второй мировой, а как – после 2014 года, читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Президент Украины Аннексия Крыма Владимир Зеленский Новости Крыма
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