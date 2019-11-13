У Зеленського заявили, що не бачать підстав подавати воду до Криму
Наразі з України до окупованого росією Криму не постачають воду з Дніпра. У команді президента Зеленського наразі не бачать підстав змінювати цю позицію, зрештою – з цього приводу нійхто й не звертався.
Українська влада не отримувала ні від кого звернень щодо відновлення подачі води в окупований Крим. Так заявив постійний представник Президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич на брифінгу 13 листопада, у Києві. Про це розповів Інтерфакс-Україна.
Тим часом Росія масово переселяє своїх громадян в Крим
"Під час спілкування з журналістами президент заявив, що до української сторони з цього питання ніхто не звертався. Ми за місяць роботи в представництві президента в Криму також не бачили таких звернень", – пояснив чиновник. Тож позиція держави у цьому питані визначена.
Все залишається як є. Я не бачу тут підстав для змін,
– наголосив Кориневич.
Про те, що відновлення постачання прісної води Північно-Кримським каналом на окупований півострів наразі є недоречним, говорив неодноразово від липня 2019 року. Тож позицію команди Зеленського дійсно можна назвати незмінною.
Нагадаємо, на пресмарафоні на запитання: "Чи просив у Вас Путін вже води для Криму?", – Зеленський відповів: "Ні"
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловлював схожу думку: мовляв, про відновлення поставок води і світла в анексований Крим не варто "думати навіть гіпотетично".
Що за проблема з водою і Кримом?
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді за допомогою Північно-Кримському каналу (довжиною у понад 400 кілометрів), що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Та після анексії у 2014 році постачання припинили.
Станом на осінь 2019 року більша частина півострова знищена посухою через нестачу води. Окупанти кажуть, що запасів питної води вистачить до березня. А о т у Росії кажуть, що жодних проблем немає: мовляв, окупований Крим не потребує води з України – попри критичну її нестачу.
Чому в Криму сухо, як туди постачали воду після Другої світової, а як – після 2014 року, читайте у матеріалі 24 каналу.
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