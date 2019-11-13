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      У Зеленського заявили, що не бачать підстав подавати воду до Криму

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      Воду до Криму з Україні не подаватимуть
      Воду до Криму з Україні не подаватимуть / apostrophe.ua

      Наразі з України до окупованого росією Криму не постачають воду з Дніпра. У команді президента Зеленського наразі не бачать підстав змінювати цю позицію, зрештою – з цього приводу нійхто й не звертався.

      Українська влада не отримувала ні від кого звернень щодо відновлення подачі води в окупований Крим. Так заявив постійний представник Президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич на брифінгу 13 листопада, у Києві. Про це розповів Інтерфакс-Україна.

      Тим часом Росія масово переселяє своїх громадян в Крим

      "Під час спілкування з журналістами президент заявив, що до української сторони з цього питання ніхто не звертався. Ми за місяць роботи в представництві президента в Криму також не бачили таких звернень", – пояснив чиновник. Тож позиція держави у цьому питані визначена.

      Все залишається як є. Я не бачу тут підстав для змін,
      – наголосив Кориневич.

      Про те, що відновлення постачання прісної води Північно-Кримським каналом на окупований півострів наразі є недоречним, говорив неодноразово від липня 2019 року. Тож позицію команди Зеленського дійсно можна назвати незмінною.

      Нагадаємо, на пресмарафоні на запитання: "Чи просив у Вас Путін вже води для Криму?", –  Зеленський відповів: "Ні"

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловлював схожу думку: мовляв, про відновлення поставок води і світла в анексований Крим не варто "думати навіть гіпотетично".

      Що за проблема з водою і Кримом?

      Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді за допомогою Північно-Кримському каналу (довжиною у понад 400 кілометрів), що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Та після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Станом на осінь 2019 року більша частина півострова знищена посухою через нестачу води. Окупанти кажуть, що запасів питної води вистачить до березня. А о т у Росії кажуть, що жодних проблем немає: мовляв, окупований Крим не потребує води з України – попри критичну її нестачу.

      Чому в Криму сухо, як туди постачали воду після Другої світової, а як – після 2014 року, читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Криму Володимир Зеленський Анексія Криму Президент України
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