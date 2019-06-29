Чи перетвориться Крим без дніпровської води на пустелю: реакція Путіна

Після анексії Криму в 2014 році Північно-Кримський канал, який подавав на півострів дніпровську воду, спорожнів. Канал забезпечував Крим прісною водою на 85%. Де ж півострів тепер бере воду та чи виживе без дніпровських хвиль – з'ясовували журналісти "Крим. Реалії".

Про Північно-Кримський канал у Криму

Після Другої Світової війни СРСР оголосив війну посухам. Сталін наказав спрямувати хвилі Дніпра до Криму, тому в 1951 році розпочалося будівництво Північно-Кримського каналу.

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За проектом дніпровську воду хотіли постачати каналом від міста Таврійська, що у Херсонській області, на південь до Криму. А головний водогін планували прокласти через Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, а далі на Схід півострова до Керчі. Північно-Кримський канал завдовжки мав мати 402,6 кілометра.



Північно-Кримський канал

У 1951 році у Херсонській області працювали сотні інженерів, геодезистів та гідрологів. На Південь України по Дніпру баржами перекидали техніку та матеріали, а до будівництва залучили понад 10 тисяч людей.

Потрібно було побудувати водосховище на Дніпрі, з якого буде постійно вода йти каналом. Треба було побудувати Каховське море,

– історик, публіцист Олег Шама.

Під час будівництва Каховського моря на Херсонщині затопили півмільйона гектарів землі. Це площа у чотири рази більша за ту, яку планували зрошувати у Криму. Для цього людей переселяли цілими селами.



Рідкісний кадр підготовчих робіт будівництва Північно-Кримського каналу

17 жовтня 1963 року відбувся запуск першої лінії Північно-Кримського каналу неподалік Перекопа. На урочистостях був глава СРСР Микита Хрущов з Петром Шелестом, який був першим секретарем ЦК Компартії України.



Микита Хрущов з Петром Шелестом

Далі будівельники трудилися по дві зміни й буквально ночували там. Канал та дніпровська вода дали дивіденди Криму вже за два-три роки існування.

Де Крим бере воду після 2014 року

Після 2014 року формула водопостачання Криму проста – все що з неба впаде. З цим погоджуються в окупованому Криму та на материковій Україні.



Порожній Північно-Кримський канал

"Крим сьогодні залежить від природно-кліматичних умов. Якщо є сніг та є опади, то Крим має воду, якщо їх немає, то і води також", – пояснив заступник директора інституту водних проблем і меліорацій України Михайло Яцюк.

Українські гідрологи ділять Крим на зони:

Південна та Західна зони забезпечені водою найкраще, адже там розташовані найбільше водосховищ, що наповнюються опадами та частково стоками річок. Північна та Південно-Східна зони Криму найбільш проблемні. До анексії ці регіони напував Північно-Кримський канал, а після 2014 року посуха повернулася.

У травні 2019 року журналісти перевірили наповнюваність головних водосховищ, які розташовані на Півночі та Південному-Сході півострова.

Найбільше в Криму – Чорноріченське водосховище об’ємом 64 мільйони кубометрів. Наприклад, жителям Києва його вистачило б на три місяці. Чорноріченське наповнюють опади й воно напуває місто Севастополь та населені пункти навколо нього.



Чорноріченське водосховище

Друге найбільше водосховище Криму – Міжгірне, яке об’ємом 50 мільйонів кубометрів, міліє. До анексії воно було резервним й подавало воду до Севастополя та Сімферополя. Міжгірне поповнювалося дніпровською водою з Північно-Кримського каналу, а тепер цього резерву майже немає.



Міжгірне водосховище

Третє за розміром – Сімферопольське водосховище місткістю 36 мільйонів кубометрім, який наповнюють опади та річка Салгир. Звідси воду постачають до Сімферополя та селищ поруч.



Сімферопольське водосховище

Схід і Північ Криму без Дніпра п’ятий рік. Якщо проблему питної води в цих регіонах російська влада вирішила, то сільському господарству води критично не вистачає.

Північний Крим сьогодні перетворився в таку зону, якій загрожує опустелювання й повна деградація земель у зв’язку із відсутністю зрошування. Ресурсів таких, щоб забезпечити на сталому рівні сільське господарство, економіку і питні потреби – немає,

– розповів заступник директора інституту водних проблем і меліорацій України Михайло Яцюк.

Через відсутність води та роботи змінюється демографія Криму, адже Північ півострова залишають люди. Нестачу води у Криму помічають у Кремлі. У березні 2019 року Путін пообіцяв, що вода буде. Та заради води для Криму Росія готова піти на нову агресію. У 2018 році в ефірі "Ехо Москва" про це попередив російський журналіст Олексій Венедиктов.

Якої якості кримська вода

Альтернативу питній дніпровській воді кримчани знаходять під землею. Після 2014 року буріння свердловина масове явище на півострові. Щоб не платити податки, кримчани бурять нелегально та не реєструють свої свердловини. Воду з глибини понад сто метрів п’ють, а іншу використовують у сільському господарстві.



Нелегальне буріння свердловин в Криму

Але це проблеми не вирішує, адже чим більше стає свердловин, тим нижчої якості вода, пояснюють екологи. Підземні води на Півночі Криму роками поповнював Північно-Кримський канал, а коли його перекрили, то прісна вода швидко вичерпалася. Й тепер насоси кримчан качають воду з більшої глибини, де вона вже солона.

Коли нема опріснення й розсолення ґрунтів, а зараз цей процес не відбувається, солені води піднімаються. Відповідно починається і засолення ґрунтів,

– розповів заступник директора інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк

Вода всюди стандартна, окрім Красноперекопську, Саки та Євпаторії. Проте, якщо в Саках та Євпаторії жорсткість та мінералізація перевищує тільки якісь декілька відсотків, то в Красноперекопську вже страшні показники.



Проблеми з водою в Криму

Журналісти "Крим. Реалії" поїхали до Красноперекопську та занурили побутовий тестер у воду місцевої автозаправки. Індикатор показав понад 800. За шкалою американської організації із захисту здоров'я та довкілля, якщо показник понад 800, то вода вже вважається максимально забрудненою.

Ведучий програми "Крим. Реалії" – Дмитро Євчин.