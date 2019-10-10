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      Питання подачі води до Криму не обговорюється, – Зеленський

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      Зеленський заявив, що питання відновлення водопостачання до Криму не обговорюється
      Зеленський заявив, що питання відновлення водопостачання до Криму не обговорюється / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський сказав, що не обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним питання відновлення подачі води до окупованого Криму з материкової частини держави.

      Так, на пресмарафоні на запитання: "Чи просив у Вас Путін вже води для Криму?" Зеленський відповів: "Ні".

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      А на запитання, чи готовий український президент вести переговори на цю тему, глава держави відповів: "Щоб переговори були, хтось повинен починати цю тему. Тему та сторона не починала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. Що ми готові робити, те робимо".

      "На Херсонщині є нормальний, комфортний КПВВ. Хочемо інвестування грошей, і ми хочемо теж на Херсонщині показувати Криму, що подивіться, як ми вкладаємо гроші, і розвивати інфраструктуру на Херсонщині. Особливо біля тимчасового кордону з Кримом. А питання води не обговорюється", – розповів Зеленський.

      Що відомо про припиненні подачі води до Криму? Основним джерелом постачання прісної води до Криму був Північно-Кримський канал. Проте на початку російської окупації півострова Україна перекрила цей канал. Окупанти не платили за цю воду, а окупаційна влада заявляла, що "не потребує водопостачання хунти", мовляв півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю.

      До речі Женевська конвенція 1949 визначає, що всі питання забезпечення життєдіяльності населення або окупованої території покладаються на країну-окупанта. Законодавство України та міжнародне право визнають Росію як країну-окупанта.

      Дивіться трансляцію пресмарафону з Володимиром Зеленським:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Анексія Криму Новини України Новини політики Новини Криму Водопостачання Комунальні послуги Володимир Путін
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