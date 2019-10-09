Зеленський заявив про відсутність формули Штайнмаєра для Криму

На сьогодні формули Штайнмаєра для окупованого Росією Криму не існує. Деокупація півострова неможлива без допомоги міжнародних партнерів, сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів", – сказав Зеленський 9 жовтня в коментарі "Крим.Реалії".

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Повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових… але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними. Щоб не тільки в нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була справді високого рівня,

– додав президент.

Що передбачає формула Штайнмаєра?

Припинення вогню на Донбасі;

розведення військ;

ухвалення Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (особливий статус Донбасу);

проведення на Донбасі місцевих виборів під егідою ОБСЄ.

Після виконання цих пунктів піднімається питання про виведення російських військ з ОРДЛО та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

Дивіться відео, де Зеленський пояснює суть формули Штайнмаєра: