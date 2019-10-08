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      Що Порошенко і Зеленський говорили про формулу Штайнмаєра: відеоповірняння

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      Петро Порошенко та Володимир Зеленський
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Останній тиждень в Україні присвячено одній темі – формулі Штайнмаєра. Громадяни виходять на мітинги, висловлюють невдоволення та до кінця не розуміють, що саме несе за собою ця формула. Як пояснюють її Петро Порошенко та Володимир Зеленський – читайте далі.

      Формула Штайнмаєра увійшла в український медіа-простір в жовтні 2016 року. Тому в різний час п'ятому та шостому президентам України довелося пояснювати ЗМІ та громадян, що за собою несе ця формула.

      Важливо: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

      Журналісти 24 каналу переглянули відео трирічної давнини, від 16 жовтня 2016 року, коли формулу Штайнмаєра пояснював Петро Порошенко та відеозвернення стосовно цієї ж формули президента Зеленського, опубліковане минулого тижня. Виявляється, виступи президентів, хоч і записані в різний час мали багато спільних моментів.

      Втім, вже у 2019 році Петро Порошенко різко змінив свою думку щодо формули Штайнмаєра.

      Про те, що казали Зеленський та Порошенко про формулу раніше та зараз – дивіться у відео:

       

      Що таке формула Штайнмаєра? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, для відновлення миру на Донбасі. Її Україна підписала 1 жовтня у Мінську. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно зірвалось через проросійських бойовиків, які обстріляли українські позиції.

      Формула Штайнмайєра передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. 

      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли згідно з їхніми та міжнародними стандартами.

      • За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Петро Порошенко Окуповані території
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