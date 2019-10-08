Що Порошенко і Зеленський говорили про формулу Штайнмаєра: відеоповірняння

Останній тиждень в Україні присвячено одній темі – формулі Штайнмаєра. Громадяни виходять на мітинги, висловлюють невдоволення та до кінця не розуміють, що саме несе за собою ця формула. Як пояснюють її Петро Порошенко та Володимир Зеленський – читайте далі.

Формула Штайнмаєра увійшла в український медіа-простір в жовтні 2016 року. Тому в різний час п'ятому та шостому президентам України довелося пояснювати ЗМІ та громадян, що за собою несе ця формула.

Важливо: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

Журналісти 24 каналу переглянули відео трирічної давнини, від 16 жовтня 2016 року, коли формулу Штайнмаєра пояснював Петро Порошенко та відеозвернення стосовно цієї ж формули президента Зеленського, опубліковане минулого тижня. Виявляється, виступи президентів, хоч і записані в різний час мали багато спільних моментів.

Втім, вже у 2019 році Петро Порошенко різко змінив свою думку щодо формули Штайнмаєра.

Про те, що казали Зеленський та Порошенко про формулу раніше та зараз – дивіться у відео:

Що таке формула Штайнмаєра? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, для відновлення миру на Донбасі. Її Україна підписала 1 жовтня у Мінську. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно зірвалось через проросійських бойовиків, які обстріляли українські позиції.

Формула Штайнмайєра передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли згідно з їхніми та міжнародними стандартами.

• За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.