Что Порошенко и Зеленский говорили о формуле Штайнмайера: видесравнение

Последняя неделя в Украине посвящена одной теме – формуле Штайнмайера. Граждане выходят на митинги, высказывают недовольство и до конца не понимают, что именно несет за собой эта формула. Как объясняют ее Петр Порошенко и Владимир Зеленский – читайте дальше.

Формула Штайнмайера вошла в украинское медиа-пространство в октябре 2016 года. Поэтому в разное время пятому и шестому президентам Украины пришлось объяснять СМИ и граждан, что за собой несет эта формула.

Важно: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

Журналисты 24 канала пересмотрели видео трехлетней давности, от 16 октября 2016 года, когда формулу Штайнмайера объяснял Петр Порошенко, и видеообращение в отношении этой же формулы президента Зеленского, опубликованное на прошлой неделе. Оказывается, выступления президентов, хоть и записаны в разное время, имели много общих моментов.

Впрочем, уже в 2019 году Петр Порошенко резко сменил свое мнение относительно формулы Штайнмайера.

О том, что говорили Зеленский и Порошенко о формулу ранее и сейчас – смотрите в видео:

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, для восстановления мира на Донбассе. Ее Украина подписала 1 октября в Минске. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно начаться разведение войск на Донбассе. Однако оно сорвалось из-за пророссийских боевиков, которые обстреляли украинские позиции.

Формула Штайнмайера предусматривает:

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их международными стандартами.

• По словам Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В противном случае выборов в ОРДЛО не будет.