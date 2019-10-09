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      Зеленский заявил об отсутствии формулы Штайнмайера для Крыма

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      Зеленский высказался об освобождении оккупированного Крыма
      Зеленский высказался об освобождении оккупированного Крыма / president.gov.ua

      На сегодня формулы Штайнмайера для оккупированного Россией Крыма не существует. Деоккупация полуострова невозможна без помощи международных партнеров, сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

      "Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров", – сказал Зеленский 9 октября в комментарии "Крым.Реалии".

      Читайте также: Что Порошенко и Зеленский говорили о формуле Штайнмайера: видеосравнение

      Должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными. Чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня,
      – добавил президент.

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Прекращение огня на Донбассе;
      • Разведение войск;
      • Принятие Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (особый статус Донбасса);
      • Проведение на Донбассе местных выборов под эгидой ОБСЕ.

      После выполнения этих пунктов поднимается вопрос о выводе российских войск из ОРДЛО и установление украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

      Смотрите видео, где Зеленский объясняет суть формулы Штайнмайера:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Формула Штайнмайера Новости Крыма Вооруженные силы Украины
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