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      Вопрос подачи воды в Крым не обсуждается, – Зеленский

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      Зеленский заявил, что вопрос восстановления водоснабжения в Крым не обсуждается
      Зеленский заявил, что вопрос восстановления водоснабжения в Крым не обсуждается / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым с материковой части страны.

      На пресс-марафоне на вопрос: "Просил ли у Вас Путин уже воду для Крыма?" Зеленский ответил: "Нет".

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      А на вопрос, готов ли украинский президент вести переговоры на эту тему, глава государства ответил: "Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не начинала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы делать, то делаем".

      "На Херсонщине нормальный, комфортный КПВВ. Хотим инвестирования денег, и мы хотим тоже на Херсонщине показывать Крыму, посмотрите, как мы вкладываем деньги, и развивать инфраструктуру на Херсонщине. Особенно возле временной границы с Крымом. А вопрос воды не обсуждается", – рассказал Зеленский.

      Что известно о прекращении подачи воды в Крым?Основным источником снабжения пресной воды в Крым был Северо-Крымский канал. Однако в начале российской оккупации полуострова Украина перекрыла этот канал. Оккупанты не платили за эту воду, а оккупационная власть заявляла, что "не нуждается в водоснабжении хунты", мол полуостров может обеспечиваться водами из Краснодарского края.

      Кстати Женевская конвенция 1949 определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения или оккупированной территории возлагаются на страну-оккупанта. Законодательство Украины и международное право признают Россию как страну-оккупанта.

      Смотрите трансляцию пресс-марафона с Владимиром Зеленским:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Путин Коммунальные услуги Водоснабжение
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