Росія масово переселяє своїх громадян в Крим

За період окупації Криму з регіонів Росії переселили 158 тисяч 433 особи.

Однак кількість переселенців може бути й більша, повідомляє "Кримська правозахисна група" у фейсбуці.

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87 тисяч людей переселилися в "Республіку Крим" і ще 71 тисяча 433 – в місто Севастополь.

Такі дані опублікував сайт "Управління Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополя". Це означає, що це лише офіційні дані тих людей, які зареєструвались за місцем перебування в Криму.

Оскільки не всі громадяни РФ реєструються за новим місцем проживання, то кількість переселилися до Криму фактично може бути більшою,

– кажуть правозахисники.

Зазначимо, що РФ порушує 49 статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з докуметом, держава-окупант не може депортувати або переміщати частину свого власного цивільного населення на окуповану нею територію.

Процес такого переміщення змінює демографічну картину на окупованій території.

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Українська омбудсменка Людмила Денісова стверджувала, що у Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав російської армії, становить щонайменше 18 тисяч осіб.

Треба знати! Велика частина українських військових зрадила державу після анексії Криму. З окупованого півострова вийшло всього 6010 військовослужбовців, а залишились та, найімовірніше, перейшли до лав російської армії – 20 315 осіб.



Скільки військових зрадили Україну в Криму/ інфографіка 24 каналу