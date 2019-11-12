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      Росія масово переселяє своїх громадян в Крим

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      Росія масово переселяє своїх громадян в анексований Крим
      Росія масово переселяє своїх громадян в анексований Крим / riafan.ru

      За період окупації Криму з регіонів Росії переселили 158 тисяч 433 особи.

      Однак кількість переселенців може бути й більша, повідомляє "Кримська правозахисна група" у фейсбуці.

      До речі: Окупанти заявляють, що за 3 дні продали понад 12 тисяч квитків на потяги до Криму

      87 тисяч людей переселилися в "Республіку Крим" і ще 71 тисяча 433 – в місто Севастополь.

      Такі дані опублікував сайт "Управління Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополя". Це означає, що це лише офіційні дані тих людей, які зареєструвались за місцем перебування в Криму.

      Оскільки не всі громадяни РФ реєструються за новим місцем проживання, то кількість переселилися до Криму фактично може бути більшою,
      – кажуть правозахисники.

      Зазначимо, що РФ порушує 49 статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з докуметом, держава-окупант не може депортувати або переміщати частину свого власного цивільного населення на окуповану нею територію.

      Процес такого переміщення змінює демографічну картину на окупованій території.

      Цікаво: Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка

      Українська омбудсменка Людмила Денісова стверджувала, що у Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав російської армії, становить щонайменше 18 тисяч осіб.

      Треба знати! Велика частина українських військових зрадила державу після анексії Криму. З окупованого півострова вийшло всього 6010 військовослужбовців, а залишились та, найімовірніше, перейшли до лав російської армії – 20 315 осіб.


      Скільки військових зрадили Україну в Криму/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
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