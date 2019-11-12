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      Россия массово переселяет своих граждан в Крым

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      Россия массово переселяет своих граждан в аннексированный Крым
      Россия массово переселяет своих граждан в аннексированный Крым / riafan.ru

      За период оккупации Крыма из регионов России переселили 158 тысяч 433 человека.

      Однако количество переселенцев может быть больше, сообщает "Крымская правозащитная группа" в фейсбуке.

      Кстати: Оккупанты заявляют, что за 3 дня продали более 12 тысяч билетов на поезда в Крым

      87 тысяч человек переселились в "Республику Крым" и еще 71 тысяча 433 – в город Севастополь.

      Такие данные опубликовал сайт "Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю". Это означает, что это только официальные данные тех людей, которые зарегистрировались по месту пребывания в Крыму.

      Поскольку не все граждане РФ регистрируются по новому месту жительства, то количество переселившихся в Крым фактически может быть больше,
      – говорят правозащитники.

      Отметим, что РФ нарушает 49 статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно докумету, государство-оккупант не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную им территорию.

      Процесс такого перемещения меняет демографическую картину на оккупированной территории.

      Интересно: Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика

      Украинская омбудсмен Людмила Денисова утверждала, что в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды российской армии, составляет не менее 18 тысяч человек.

      Нужно знать! Большая часть украинских военных предали государство после аннексии Крыма. Из оккупированного полуострова вышли всего 6010 военнослужащих, а остались и, скорее всего, перешли в ряды российской армии – 20 315 человек.


      Сколько военных предали Украину в Крыму/ инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
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