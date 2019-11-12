Россия массово переселяет своих граждан в Крым

За период оккупации Крыма из регионов России переселили 158 тысяч 433 человека.

Однако количество переселенцев может быть больше, сообщает "Крымская правозащитная группа" в фейсбуке.

Кстати: Оккупанты заявляют, что за 3 дня продали более 12 тысяч билетов на поезда в Крым

87 тысяч человек переселились в "Республику Крым" и еще 71 тысяча 433 – в город Севастополь.

Такие данные опубликовал сайт "Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю". Это означает, что это только официальные данные тех людей, которые зарегистрировались по месту пребывания в Крыму.

Поскольку не все граждане РФ регистрируются по новому месту жительства, то количество переселившихся в Крым фактически может быть больше,

– говорят правозащитники.

Отметим, что РФ нарушает 49 статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно докумету, государство-оккупант не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную им территорию.

Процесс такого перемещения меняет демографическую картину на оккупированной территории.

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Украинская омбудсмен Людмила Денисова утверждала, что в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды российской армии, составляет не менее 18 тысяч человек.

Нужно знать! Большая часть украинских военных предали государство после аннексии Крыма. Из оккупированного полуострова вышли всего 6010 военнослужащих, а остались и, скорее всего, перешли в ряды российской армии – 20 315 человек.



Сколько военных предали Украину в Крыму/ инфографика 24 канала