Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
В Украине 1 миллион 415 тысяч 635 человек числятся внутренне перемещенными. Количество зарегистрированных переселенцев выросло на 10 тысяч 709 человек по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным Министерства социальной политики, с 29 августа до 25 октября 2019 года в Донецкой области зарегистрировался 4 тысячи 201 переселенец, пишет "Слово и Дело". В Луганской области таких лиц – 1 тысяча 683.
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Общее количество зарегистрированных переселенцев выросло на 10 тысяч 709 человек.
Интересно, что больше всего временно перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой области – 498 тысяч 775 человек. В Луганской области официально проживает 275 тысяч 947 переселенцев.
Заметим, что в августе Украина выплатила переселенцам 242,6 миллиона гривен материальной помощи. Речь идет о покрытии расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма меньше, чем в августе прошлого года. Тогда государство выделило 250,2 миллиона гривен.
Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев/ Инфографика 24 канала
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