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      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика

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      Переселенцы в Украине 2019 ▷ количество, области, где живут - инфографика
      Какова динамика миграции в Украине / Коллаж 24 канала

      В Украине 1 миллион 415 тысяч 635 человек числятся внутренне перемещенными. Количество зарегистрированных переселенцев выросло на 10 тысяч 709 человек по сравнению с прошлым годом.

      Согласно данным Министерства социальной политики, с 29 августа до 25 октября 2019 года в Донецкой области зарегистрировался 4 тысячи 201 переселенец, пишет "Слово и Дело". В Луганской области таких лиц – 1 тысяча 683.

      Интересно: Сколько сейчас в Украине переселенцев из Донбасса и Крыма: цифра

      Общее количество зарегистрированных переселенцев выросло на 10 тысяч 709 человек.

      Интересно, что больше всего временно перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой области – 498 тысяч 775 человек. В Луганской области официально проживает 275 тысяч 947 переселенцев.

      Заметим, что в августе Украина выплатила переселенцам 242,6 миллиона гривен материальной помощи. Речь идет о покрытии расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма меньше, чем в августе прошлого года. Тогда государство выделило 250,2 миллиона гривен.

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      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев/ Инфографика 24 канала

      Обратите внимание: Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года: печальная статистика

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Публикации Статистика Новости Донецка Инфографика Министерство социальной политики
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