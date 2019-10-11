Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года: печальная статистика

Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. Смертность также выше, чем рождаемость.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в телеграмм-канале написал, что массово украинцы начали возвращаться домой в конце апреля – начале мая на европейские и украинские праздники.

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После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно есть. Возвращаться домой начало тоже больше людей,

– добавил министр.

Дубилет отметил, что на таких данных Кабмин намерен построить публичные "дашборды", на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

Кстати, в Украине отсутствуют демографические данные. "Работаем сейчас вместе с Пограничной службой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом – по рождаемости/смерти", – сообщил Дубилет.

Заметим, что во время президентской гонки Владимир Зеленский обещал, что сделает все возможное для того, чтобы украинские заробитчане начали возвращаться домой.

Важно! На постоянной основе за границей находятся более 3 миллионов украинских трудовых мигрантов. Больше всего из них работают в соседней Польше.



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