11:47
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года: печальная статистика

      167 Читати новину українською
      Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года
      Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года / pinterest.com

      Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. Смертность также выше, чем рождаемость.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в телеграмм-канале написал, что массово украинцы начали возвращаться домой в конце апреля – начале мая на европейские и украинские праздники.

      К теме: Украинцев давно не 48 миллионов: почему власть затягивает перепись населения

      После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно есть. Возвращаться домой начало тоже больше людей,
      – добавил министр.

      Дубилет отметил, что на таких данных Кабмин намерен построить публичные "дашборды", на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

      Кстати, в Украине отсутствуют демографические данные. "Работаем сейчас вместе с Пограничной службой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом – по рождаемости/смерти", – сообщил Дубилет.

      Заметим, что во время президентской гонки Владимир Зеленский обещал, что сделает все возможное для того, чтобы украинские заробитчане начали возвращаться домой.

      Важно! На постоянной основе за границей находятся более 3 миллионов украинских трудовых мигрантов. Больше всего из них работают в соседней Польше.

      Дані ООН кількість населення планети
      Как изменится планета к 2050 году / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
      сегодня
      92651
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Иммигранты Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Заробитчане Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 11:08 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 806
      Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      сегодня , 10:10 Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      Ігор Саджениця 171
      Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      сегодня , 08:58 Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      Світлана Попова 389
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сегодня , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 635
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 08:32 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 686
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук