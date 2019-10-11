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      Як змінилася кількість українців з початку 2019 року: сумна статистика

      1953 Читать новость на русском
      Як змінилася кількість українців з початку 2019 року
      Як змінилася кількість українців з початку 2019 року / pinterest.com

      Кількість українців від початку 2019 року скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Наразі з України виїжджає більше людей, аніж приїжджає. Смертність також вища, аніж народжуваність.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у телеграм-каналі написав, що масово українці почали повертатися додому наприкінці квітня – на початку травня на європейські та українські свята.

      До теми: Українців давно не 48 мільйонів: чому влада затягує перепис населення

      Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно є. Повертатися додому почало теж більше людей,
      – додав міністр.

      Дубілет наголосив, що на таких даних Кабмін має намір побудувати публічні "дашборди", на яких у майбутньому суспільство оцінюватиме роботу влади в довгостроковій перспективі.

      До речі, в Україні відсутні демографічні дані. "Працюємо зараз разом із Прикордонною службою України над статистикою з перетинання кордону та з Мін'юстом – з народжуваності/смерті", – повідомив Дубілет.

      Зауважимо, що під час президентської гонки Володимир Зеленський обіцяв, що зробить все можливе для того, аби українські заробітчани почали повертатися додому.

      Важливо! На постійній основі за кордоном перебувають понад 3 мільйони українських трудових мігрантів. Найбільше з них працюють у сусідній Польщі.

      Дані ООН кількість населення планети
      Як зміниться планета до 2050 року/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Статистика Заробітчани Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Іммігранти
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