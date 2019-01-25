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      Українців давно не 48 мільйонів: чому влада затягує перепис населення

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      Перепис населення востаннє і вперше в незалежній Україні проводили понад 18 років тому. Тоді українців нарахували майже 48 з половиною мільйонів. Наступний перепис планувався на 2011 рік. Але через нестачу грошей проведення перепису хоч і призначали, але постійно переносили. Чи лише в коштах справа – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Як часто мають здійснювати перепис населення

      Нас не 48, не 40 і навіть не 38 мільйонів. Експерти впевнені, що нас вже набагато менше. Останній перепис населення в Україні проводили аж у 2001 році.

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      За правилами ООН підрахунок потрібно повторювати хоча б кожні 10 років. Наступний перепис був запланований на 2011 рік. Але в бюджеті на це не було грошей, тому процедуру довелося відкласти.

      В 2012 році сказали, що в нас Євро. Перенесли на 2013 рік – знову не вистачило грошей. Перенесли на 2014 рік, а там всі події (Революція гідності – 24 канал). В 2016 році руки до цього не могли дійти. Перенесли на 2020 рік,
      – розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії Олександр Гладун.

      Чому влада затягує перепис

      1. Вибори

      Політолог Юрій Романенко, вважає, що владі не вигідно перераховувати українців, "оскільки тоді будуть знищені так звані "мертві душі", якими вигідно маніпулювати на виборах, а це мінімум 10 відсотків голосів".

      На виборах є реєстр виборців, який не відповідає дійсності. Ми розуміємо, що чисельність тих людей, які відстуні, йде на мільйони. Такий реєстр виборців є підставою для маніпуляцій з виборчими голосами,
      – підкреслив політолог, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

      2. Земельне питання

      Ба більше, "мертві душі" не тільки продовжують голосувати. Вони значаться і серед власників земельних паїв, і на них досі продовжують виділяти наділи.

      3. Реалії демографічної ситуації

      До того ж перепис, попри зменшення кількості населення, продемонструє ще й інші показники: зниження тривалості життя і народжуваності. Адже демографічна ситуація в Україні не на вищому рівні. На 100 померлих – 58 новонароджених.

      Українці націлені на дводітну сім'ю. Але що завважає, – це заробітна плата, проблеми з житлом і соціальна інфраструктура,
      – зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії Олександр Гладун.

      4. Реалії міграційної ситуації

      Перепис може показати, скільки українців працюють не вдома. Бо раніше здебільшого виїздили на роботу за кордон мешканці західних регіонів країни. За два-три останні роки ситуація змінилася: центральні і південні регіони України через міграцію спорожніли на 20, а подекуди й на 30 %. До того ж збільшилась і кількість тих, хто їде навчатися за кордон, а згодом там і залишається.

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      "Міграційна служба, яка займалася цим, почала передавати такі повноваження територіальним громадам. Територіальні громади виявились не підготовлені ні технологічно, ні методологічно", – ствреджує Олександр Гладун.

      Чому перепис населленя є важливим

      Економісти впевнені: перепис дуже вплине і на економіку країни. Адже дуже багато розрахунків підв'язано саме під чисельність населення. Зокрема, пенсії, пільги. "Це не впливає на пряму на показники інфляції, але це дає можливість робити міжнародні порівняння", – заявив заступник директора з монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

      Якщо ми хочемо почати рухатись вверх, ми мусимо провести верифікацію всього: населення, ресурсів, власності тощо,
      – наголосив Юрі Романенко.

      2-3 мільярди гривень – саме стільки грошей постійно не вистачає в державі аби провести перепис.

      Яка реальна кількість населення України

      Щодо реальних цифр, то політолог впевнений – в Україні мешкає не більше 35 мільйонів громадян. Адже окупація Росією Криму та Донбасу, відмінусувало у нас близько 5 мільйонів людей. Тож остаточні цифри, ми можемо побачити наступного року.

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      В інституті демографії вже готуються до пробного перепису, він запланований на грудень 2019. 

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Міністерство соціальної політики Державна міграційна служба
      Джерело: 24 канал
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