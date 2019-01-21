Що хвилює українців найбільше: соціологічне дослідження

Найбільш важливою проблемою в країні, яку потрібно вирішувати, українці вважають збройний конфлікт на Донбасі.

Про це повідомив експерт-соціолог, керівник сектору досліджень Центру соціального інжинірингу "РАНД" Сергій Дем’янов, пише "Укрінформ".

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На основі даних соціологічного дослідження майже 65% опитаних назвали військовий конфлікт на сході країни і події в Азовському морі найбільш важливою проблемою в Україні.

Наступний блок – питання соціально-економічного характеру – зарплати, пенсії, ціни та ріст цін на основні товари, тарифи, безробіття, корупція. Від 30 до 25% кожна позиція набрала,

– додав Дем’янов.

Крім того, респонденти могли обирати по три проблеми. Найменш значними проблемами на думку українців є корупція в судах та соціальне розшарування. Цікаво, що за даними дослідження 62% опитаних вважають, що події в країні розвивають в неправильному напрямку, у правильному напрямку – 17,7%, важко відповісти 20,8%.

До слова, дослідження "Соціальні та електоральні очікування українців від виборів-2019" було проведено з 9 по 18 січня. Всього було опитано 1200 респондентів по всій Україні методом інтерв'ю. Статистична похибка вибірки становить 3,2% .

Раніше 24 канал писав, що у Державній фіскальній службі Україні повідомили підсумки кампанії з декларування українцями своїх доходів. Так, за їхніми даними, понад 1 мільйон гривень у 2018 році задекларувало 4817 громадян.