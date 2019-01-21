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      Что волнует украинцев больше всего: социологическое исследование

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      Что волнует украинцев больше всего: социологическое исследование
      Что волнует украинцев больше всего: социологическое исследование / rian.com.ua

      Наиболее важной проблемой в стране, которую нужно решать, украинцы считают вооруженный конфликт на Донбассе.

      Об этом сообщил эксперт-социолог, руководитель сектора исследований Центра социального инжиниринга "РАНД" Сергей Демьянов, пишет "Укринформ".

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      На основе данных социологического исследования почти 65% опрошенных назвали военный конфликт на востоке страны и события в Азовском море наиболее важной проблемой в Украине.

      Следующий блок – вопросы социально-экономического характера – зарплаты, пенсии, цены и рост цен на основные товары, тарифы, безработица, коррупция. От 30 до 25% каждая позиция набрала,
      – добавил Демьянов.

      Кроме того, респонденты могли выбирать по три проблемы. Наименее значительными проблемами по мнению украинцев являются коррупция в судах и социальное расслоение. Интересно, что по данным исследования, 62% опрошенных считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в правильном направлении – 17,7%, затруднились ответить 20,8%.

      К слову, исследование "Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019" было проведено с 9 по 18 января. Всего были опрошены 1200 респондентов по всей Украине методом интервью. Статистическая погрешность выборки составляет 3,2% .

      Ранее 24 канал писал, что в Государственной фискальной службе Украины сообщили итоги кампании по декларированию украинцами своих доходов. Так, по их данным, более 1 миллион гривен в 2018 году задекларировали 4817 граждан.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Судьи Работа Минимальная зарплата Конфликт в Азовском море Социологическое исследование Военное положение в Украине Коррупция Цены
      Источник: 24 Канал
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