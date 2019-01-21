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      Сколько семей в Украине получают субсидию: Рева назвал количество

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      Более 4 миллионов семей получают субсидии в Украине
      Более 4 миллионов семей получают субсидии в Украине / Фото из открытых источников

      В Украине на сегодняшний день насчитывается более 4 миллионов семей, которые получают от государства субсидии.

      Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в интервью "РБК-Украина".

      Читайте также: Как оформить субсидию в Украине: министр назвал три варианта

      По его словам, количество людей, которые в отопительный сезон получают субсидию, обычно определяют в конце апреля.

      В прошлом году это было 6,9 миллиона семей, на сегодняшний день их более 4 миллионов. Но процесс назначения субсидий продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года по декабрь 2017 года, они отличаются примерно на один миллион человек
      – отметил Рева.

      Министр пояснил, что цифры отличаются в связи с тем, что не все обратились за субсидиями на новый отопительный сезон.

      "Например, у нас было 923 тысячи домохозяйств, которые показывали "нулевые" доходы. И раньше им вопросы не задавали. Но сейчас, когда мы попросили объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии", – добавил чиновник.

      Также, он отметил, что после повышения цены на газ в ноябре, ажиотажа среди населения на субсидии не было.

      "Количество обращений было примерно таким же, как и в прошлом году. Какого-то массового ажиотажа не было. Сейчас мы еще посмотрим по итогам января, поскольку с начала года выросли цены на отопление. В середине февраля мы будем видеть январские цифры. Количество обращений должно вырасти, но все это вписывается в бюджетные параметры, которые заложены на 2019 год", – подытожил Рева.

      К слову, в ноябре 2018 года субсидии от государства получали 3,3 миллиона семей, а в октябре эта цифра составляла 1,5 миллиона семей.

      Что такое субсидия?
      Субсидия – это адресная безналичная помощь для семьи, которая предоставляется на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидия назначается одному из зарегистрированных членов домохозяйства, на которого оформлен лицевой счет. Чтобы оформить субсидию, вам необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту прописки. Для оформления необходимы следующие документы:
      1. Заявление на получение льгот.
      2. Паспорт гражданина / ки Украины.
      3. Декларация о доходах и расходах.

      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Министерство социальной политики Коммунальные услуги Субсидии Газ
      Источник: 24 Канал
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