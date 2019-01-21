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      Скільки сімей в Україні отримують субсидію: Рева назвав кількість

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      Понад 4 мільйони сімей отримують субсидії в Україні
      Понад 4 мільйони сімей отримують субсидії в Україні / Фото з відкритих джерел

      В Україні на сьогоднішній день налічується понад 4 мільйони сімей, які отримують від держави субсидії.

      Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "РБК-Україна".

      Читайте також: Як оформити субсидію в Україні: міністр назвав три варіанти

      За його словами, кількість людей, які в опалювальний сезон отримують субсидію, зазвичай визначають в кінці квітня.

      Минулого року це було 6,9 мільйона сімей, на сьогоднішній день їх понад 4 мільйони. Але процес призначення субсидій триває. Якщо порівнювати цифри грудня 2018 року до грудня 2017 року, вони відрізняються приблизно на один мільйон людей,
      зауважив Рева.

      Міністр пояснив, що цифри відрізняються в зв'язку з тим, що не всі звернулися за субсидіями на новий опалювальний сезон.

      "Наприклад, у нас було 923 тисячі домогосподарств, які показували "нульові" доходи. І раніше їм питання не задавали. Але зараз, коли ми попросили пояснити, за рахунок чого вони живуть, не всі вирішили, що їм потрібні субсидії", додав чиновник.

      Також, він зауважив, що після підвищення ціни на газ у листопаді, ажіотажу серед населення на субсидії не було.

      "Кількість звернень була приблизно такою ж, як і у минулому році. Якогось масового ажіотажу не було. Зараз ми ще подивимося за підсумком січня, оскільки з початку року зросли ціни на опалення. У середині лютого ми будемо бачити січневі цифри. Кількість звернень має зрости, але все це вписується у бюджетні параметри, які закладені на 2019 рік", – підсумував Рева.

      До слова, у листопаді 2018 року субсидії від держави отримували 3,3 мільйона сімей, а в жовтні ця цифра становила 1,5 мільйона родин.

      Що таке субсидія?Субсидія – це адресна безготівкова допомога для сім'ї, яка надається на відшкодування витрат із оплати житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого оформлено особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, вам необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення необхідні такі документи:
      1. Заява на отримання пільг.
      2. Паспорт громадянина/ки України.
      3. Декларація про доходи та витрати.

      Теги: Новини України Новини політики Статистика Міністерство соціальної політики Субсидії Комунальні послуги Газ
      Джерело: 24 Канал
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