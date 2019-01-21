Скільки сімей в Україні отримують субсидію: Рева назвав кількість

В Україні на сьогоднішній день налічується понад 4 мільйони сімей, які отримують від держави субсидії.

Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, кількість людей, які в опалювальний сезон отримують субсидію, зазвичай визначають в кінці квітня.

Минулого року це було 6,9 мільйона сімей, на сьогоднішній день їх понад 4 мільйони. Але процес призначення субсидій триває. Якщо порівнювати цифри грудня 2018 року до грудня 2017 року, вони відрізняються приблизно на один мільйон людей,

– зауважив Рева.

Міністр пояснив, що цифри відрізняються в зв'язку з тим, що не всі звернулися за субсидіями на новий опалювальний сезон.

"Наприклад, у нас було 923 тисячі домогосподарств, які показували "нульові" доходи. І раніше їм питання не задавали. Але зараз, коли ми попросили пояснити, за рахунок чого вони живуть, не всі вирішили, що їм потрібні субсидії", – додав чиновник.

Також, він зауважив, що після підвищення ціни на газ у листопаді, ажіотажу серед населення на субсидії не було.

"Кількість звернень була приблизно такою ж, як і у минулому році. Якогось масового ажіотажу не було. Зараз ми ще подивимося за підсумком січня, оскільки з початку року зросли ціни на опалення. У середині лютого ми будемо бачити січневі цифри. Кількість звернень має зрости, але все це вписується у бюджетні параметри, які закладені на 2019 рік", – підсумував Рева.

До слова, у листопаді 2018 року субсидії від держави отримували 3,3 мільйона сімей, а в жовтні ця цифра становила 1,5 мільйона родин.

Що таке субсидія?Субсидія – це адресна безготівкова допомога для сім'ї, яка надається на відшкодування витрат із оплати житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого оформлено особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, вам необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення необхідні такі документи:

1. Заява на отримання пільг.

2. Паспорт громадянина/ки України.

3. Декларація про доходи та витрати.