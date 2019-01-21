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      Скільки українців задекларували більше 1 мільйона гривень доходів за рік: цікаві дані ДФС

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      Скільки українців задекларували більше 1 мільйона гривень доходів за рік: цікаві дані ДФС
      Скільки українців задекларували більше 1 мільйона гривень доходів за рік: цікаві дані ДФС / Фото з відкритих джерел

      У Державній фіскальній службі Україні повідомили підсумки кампанії з декларування українцями своїх доходів. Так, за їхніми даними, понад 1 мільйон гривень у 2018 році задекларувало 4817 громадян.

      Про це повідомили у прес-службі ДФС.

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      Варто додати, що у 2018 році українці декларували доходи, отримані попереднього 2017 року. Доходи ж за минулий рік декларуватимуть протягом 2019 року. Цікаво, що минулого року одна особа задекларувала дохід, що перевищує 1 мільярд гривень.

      Найбільше українських мільйонерів проживає у Києві – 45% від їхньої загальної кількості в Україні. Крім того, ще по близько 300 мільйонерів проживають у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях.

      Наймолодшому платнику податків, яким задекларовано доходи понад 1 мільйон гривень, виповнилось 7 років, а найстаршому 99 – років,
      – додали у ДФС.

      Нагадаємо, що раніше заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов заявив, що на сьогодні на кожному другому підприємстві в Україні "зарплати в конвертах" отримує половина або й більше працівників.

      Теги: Новини України Гроші Статистика Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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