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      Украинцев давно не 48 миллионов: почему власть затягивает с переписью населения

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      Перепись населения в последний раз и впервые в независимой Украине проводили больше 18 лет назад. Тогда украинцев насчитали почти 48 с половиной миллионов. Следующая перепись планировалась на 2011 год. Но из-за недостатка денег, проведение переписи хоть и назначали, но постоянно переносили. Только ли в средствах дело – узнавали журналисты 24 канала.

      Как часто должны осуществлять перепись населения

      Нас не 48, не 40 и даже не 38 миллионов. Эксперты уверены, что нас уже гораздо меньше. Последнюю перепись населения в Украине проводили аж в 2001 году.

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      По правилам ООН, подсчет нужно повторять хотя бы каждые 10 лет. Следующая перепись была запланирована на 2011 год. Но в бюджете на это не было денег, поэтому процедуру пришлось отложить.

      В 2012 году сказали, что у нас Евро. Перенесли на 2013 год – снова не хватило денег. Перенесли на 2014 год, а там все события (Революция Достоинства – 24 канал). В 2016 году руки до этого не могли дойти. Перенесли на 2020 год,
      – рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии Александр Гладун.

      Почему власть затягивает перепись

      1. Выборы

      Политолог Юрий Романенко, считает, что властям не выгодно пересчитывать украинцев, "поскольку тогда будут уничтожены так называемые "мертвые души", которыми выгодно манипулировать на выборах, а это минимум 10 процентов голосов".

      На выборах реестр избирателей, который не соответствует действительности. Мы понимаем, что численность тех людей, которые отсутствуют, идет на миллионы. Такой реестр избирателей является основанием для манипуляций с избирательными голосами,
      – подчеркнул политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

      2. Земельный вопрос

      Более того, "мертвые души" не только продолжают голосовать. Они числятся и среди владельцев земельных паев, и на них до сих пор продолжают выделять наделы.

      3. Реалии демографической ситуации

      К тому же перепись, несмотря на уменьшение количества населения, продемонстрирует еще и другие показатели: снижение продолжительности жизни и рождаемости. Ведь демографическая ситуация в Украине не на высшем уровне. На 100 умерших – 58 новорожденных.

      Украинцы нацелены на двухдетную семью. Но что мешает, – это заработная плата, проблемы с жильем и социальная инфраструктура,
      – отметил заместитель директора по научной работе Института демографии Александр Гладун.

      4. Реалии миграционной ситуации

      Перепись может показать, сколько украинцев работают не дома. Потому что раньше в основном выезжали на работу за границу жители западных регионов страны. За два-три последних года ситуация изменилась: центральные и южные регионы Украины из-за миграции опустели на 20, а иногда и на 30%. К тому же увеличилось и количество тех, кто едет учиться за границу, а потом там и остается.

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      "Миграционная служба, которая занималась этим, начала передавать такие полномочия территориальным общинам. Территориальные общины оказались не подготовлены ни технологически, ни методологически", – говорит Александр Гладун.

      Почему перепись населения важна

      Экономисты уверены: перепись очень повлияет и на экономику страны. Так как очень много расчетов подвязаны именно под численность населения. В частности, пенсии, льготы. "Это не влияет на прямую на показатели инфляции, но это дает возможность делать международные сравнения", – заявил заместитель директора по монетарной политике и экономическому анализу НБУ Владимир Лепушинский.

      Если мы хотим начать двигаться вверх, мы должны провести верификацию всего: населения, ресурсов, собственности и т. д,
      – подчеркнул Юри Романенко.

      2-3 миллиарда гривен – именно столько денег постоянно не хватает в государстве, чтобы провести перепись.

      Каково реальное количество населения Украины

      Что касается реальных цифр, то политолог уверен – в Украине проживает не более 35 миллионов граждан. Ведь оккупация Россией Крыма и Донбасса отминусовала у нас около 5 миллионов человек. Поэтому окончательные цифры мы можем увидеть в следующем году.

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      В институте демографии уже готовятся к пробной переписи, она запланирована на декабрь 2019 года.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Государственная миграционная служба Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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