В Україні 1 мільйон 415 тисяч 635 осіб вважаються внутрішньо переміщеними. Кількість зареєстрованих переселенців збільшилась на 10 тисяч 709 осіб у порівнянні з минулим роком.

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики, з 29 серпня до 25 жовтня 2019 року в Донецькій області зареєструвалися 4 тисячі 201 переселенець, пише "Слово і Діло". У Луганській області таких осіб – 1 тисяча 683.

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Загальна кількість зареєстрованих переселенців збільшилося на 10 тисяч 709 осіб.

Цікаво, що найбільше тимчасово переміщених осіб зареєстровано в Донецькій області – 498 тисяч 775 осіб. У Луганській області офіційно проживає 275 тисяч 947 переселенців.

Зауважимо, що у серпні Україна виплатила переселенцям 242,6 мільйони гривень матеріальної допомоги. Йдеться про покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Ця сума менша, ніж у серпні минулого року. Тоді держава виділила 250,2 мільйона гривень.



Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців/ Інфографіка 24 каналу

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