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      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка

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      Переселенці в Україні 2019: кількість, області, де живуть ▷ інфографіка
      Яка динаміка міграції в Україні / Колаж 24 каналу

      В Україні 1 мільйон 415 тисяч 635 осіб вважаються внутрішньо переміщеними. Кількість зареєстрованих переселенців збільшилась на 10 тисяч 709 осіб у порівнянні з минулим роком.

      Відповідно до даних Міністерства соціальної політики, з 29 серпня до 25 жовтня 2019 року в Донецькій області зареєструвалися 4 тисячі 201 переселенець, пише "Слово і Діло". У Луганській області таких осіб – 1 тисяча 683.

      Цікаво: Скільки зараз в Україні переселенців з Донбасу та Криму: цифра

      Загальна кількість зареєстрованих переселенців збільшилося на 10 тисяч 709 осіб.

      Цікаво, що найбільше тимчасово переміщених осіб зареєстровано в Донецькій області – 498 тисяч 775 осіб. У Луганській області офіційно проживає 275 тисяч 947 переселенців.

      Зауважимо, що у серпні Україна виплатила переселенцям 242,6 мільйони гривень матеріальної допомоги. Йдеться про покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Ця сума менша, ніж у серпні минулого року. Тоді держава виділила 250,2 мільйона гривень.

      переселенці україна цифри міста де живуть
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців/ Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу: Як змінилася кількість українців з початку 2019 року: сумна статистика

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Луганська Публікації Статистика Міністерство соціальної політики Інфографіка Новини Донецька
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