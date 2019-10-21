18:48
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Скільки зараз в Україні переселенців з Донбасу та Криму: цифра

      1014 Читать новость на русском
      Скільки в Україні переселенців
      Скільки в Україні переселенців / Ілюстративне фото

      Наразі в Україні офіційно зареєстровані 1,4 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій. Мовиться про жителів Криму та Донецької і Луганської областей.

      Йдеться лише про людей, яких взяли на облік. Про це інформують у пресцентрі Міністерства соціальної політики.

      Важливо: Скільки росіян переселили до Криму за час окупації

      Станом на 21 жовтня, взято на облік 1 413 649 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,
      – мовиться у повідомленні.

      Такі дані Мінсоцполітики взяло у Єдиній внутрішній базі про переміщених осіб.

      Цікаво! Повернутися на своє попереднє місце проживання на Донбасі після завершення конфлікту планують 22% внутрішньо переміщених осіб. Ще 21% переселенців допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – взагалі не збираються повертатися.

      переселенці Донбас Крим
      Скільки переселенців планують повернутися додому після деокупації Донбасу і Криму/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 33 людини: загадковій хворобі дали назву
      сьогодні
      18031
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Новини Криму Анексія Криму Війна на Донбасі Новини Донецька Міністерство соціальної політики Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сьогодні , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 1988
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 17:35 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 170
      Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      сьогодні , 16:30 Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      Ярослав Голобородько 1303
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сьогодні , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1497
      Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      сьогодні , 14:06 Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      Вероніка Климська 5522
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук