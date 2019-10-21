Скільки зараз в Україні переселенців з Донбасу та Криму: цифра

Наразі в Україні офіційно зареєстровані 1,4 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій. Мовиться про жителів Криму та Донецької і Луганської областей.

Йдеться лише про людей, яких взяли на облік. Про це інформують у пресцентрі Міністерства соціальної політики.

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Станом на 21 жовтня, взято на облік 1 413 649 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,

– мовиться у повідомленні.

Такі дані Мінсоцполітики взяло у Єдиній внутрішній базі про переміщених осіб.

Цікаво! Повернутися на своє попереднє місце проживання на Донбасі після завершення конфлікту планують 22% внутрішньо переміщених осіб. Ще 21% переселенців допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – взагалі не збираються повертатися.



Скільки переселенців планують повернутися додому після деокупації Донбасу і Криму/ інфографіка 24 каналу