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      Сколько сейчас в Украине переселенцев из Донбасса и Крыма: цифра

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      Сколько в Украине переселенцев
      Сколько в Украине переселенцев / Иллюстративное фото

      Сейчас в Украине официально зарегистрированы 1,4 миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий. Говорится о жителях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

      Речь идет только о людях, которых взяли на учет. Об этом информируют в пресс-центре Министерства социальной политики.

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      По состоянию на 21 октября, поставлено на учет 1 413 649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым,
      – говорится в сообщении.

      Такие данные Минсоцполитики взяло в Единой внутренней базе о перемещенных лицах.

      Интересно! Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения конфликта планируют 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую возможность в будущем, а 36% – вообще не собираются возвращаться.

      переселенці Донбас Крим
      Сколько переселенцев планируют вернуться домой после деоккупации Донбасса и Крыма / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Министерство социальной политики Новости Донецка Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Оккупированные территории
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