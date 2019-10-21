Сколько сейчас в Украине переселенцев из Донбасса и Крыма: цифра

Сейчас в Украине официально зарегистрированы 1,4 миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий. Говорится о жителях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Речь идет только о людях, которых взяли на учет. Об этом информируют в пресс-центре Министерства социальной политики.

Важно: Сколько россиян переселили в Крым за время оккупации

По состоянию на 21 октября, поставлено на учет 1 413 649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым,

– говорится в сообщении.

Такие данные Минсоцполитики взяло в Единой внутренней базе о перемещенных лицах.

Интересно! Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения конфликта планируют 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую возможность в будущем, а 36% – вообще не собираются возвращаться.



Сколько переселенцев планируют вернуться домой после деоккупации Донбасса и Крыма / инфографика 24 канала