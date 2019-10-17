Сколько россиян переселили в Крым за время оккупации

За время оккупации Крыма Россия переселила на остров более 140 тысяч своих граждан. Примерно столько же людей живут в Краматорске или Мелитополе.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением – для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", – сказал представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает UATV.

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Переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию, заметил Кориневич.

"Но это, по сути, еще и военное преступление – по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение сатвит своей целью – изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", – добавил представитель президента в Крыму.

15 октября в ООН признали, что оккупационные власти Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, переселяя людей с материковой части России.