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      Сколько россиян переселили в Крым за время оккупации

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      Россия переселила в Крым 140 тысяч своих граждан за период оккупации полуострова
      Россия переселила в Крым 140 тысяч своих граждан за период оккупации полуострова / ntv.ru

      За время оккупации Крыма Россия переселила на остров более 140 тысяч своих граждан. Примерно столько же людей живут в Краматорске или Мелитополе.

      "Это такая практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением – для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", – сказал представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает UATV.

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      Переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию, заметил Кориневич.

      "Но это, по сути, еще и военное преступление – по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение сатвит своей целью – изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", – добавил представитель президента в Крыму.

      15 октября в ООН признали, что оккупационные власти Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, переселяя людей с материковой части России.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Статистика Новости Крыма Аннексия Крыма
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