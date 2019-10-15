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      Россия нарушила Женевские конвенции по Крыму, – ООН

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      Владимир Ельченко
      Владимир Ельченко / ukraineun.org

      В ООН признали, что оккупационные власти Крыма пытались изменить демографическую ситуацию на полуострове, осуществляя переселение людей из материковой части России. Об этом говорится в докладе генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша.

      Согласно его докладу, Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения в Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. Об этом в своем выступлении заявил глава Украинского представительства при ООН Владимир Ельченко.

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      Что такое Женевские конвенции?Международный договор, который состоит из четырех соглашений и трех дополнительных протоколов. Женевские конвенции закрепляют в международном праве нормы относительно гуманного отношения во время войны. А также обеспечивают защиту ее жертв – раненых, военнопленных и гражданского населения.

      Украинские представители в ООН утверждают, что Москва на протяжении последних пяти лет переселила в Крым аж 140 тысяч россиян, в основном военнослужащих и членов их семей. Все, чтобы создать видимость прироста населения.

      Кроме этого, в докладе Гутерреша приводятся данные судебного реестра России, где видно, что крымские суды приняли решение о перемещении почти тысячи людей, которые по законодательству России считаются иностранцами. Среди них – 518 граждан Украины.


      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

      Еще менее 109 жителей Крыма были принудительно выселены правоохранительными органами РФ. Большинство из них – это граждане Украины, которые рассматривались Россией как не имеющие права проживать на полуострове.

      К слову, накануне в СМИ появилась информация, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко станет новым послом Украины в США. Соответствующий указ о назначении посла должен издать Президент Украины Владимир Зеленский.

      Что известно о Владимире Ельченко?Начал карьеру в 80-х годах в МИД Украины, затем работал в Постоянном представительстве Украины при ООН, был представителем государства в Совете безопасности ООН, председателем Совбеза ООН, не раз возвращался на работу в МИД на различные должности, в частности был заместителем министра. Ельченко был послом Украины в Австрии, в России и на Ямайке.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Антониу Гутерреш ООН
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